Emotionaler Missbrauch an Vanessa? Aleks: "Jeder hat seine eigene Wahrnehmung"
Köln - Statement über Statement: Das Beziehungs-Aus von Aleks Petrovic (34) und Vanessa Nwattu (26) nach "Temptation Island VIP" schlägt in der Reality-Welt hohe Wellen. Die 26-Jährige erhob im Nachhinein schwere Vorwürfe gegen ihren Ex, doch der Dubai-Auswanderer hat keine Angst um sein Image.
"Ich denke, die Leute haben ein gewisses Bild von mir und davon wollen sie auch nicht runter", so Aleks im Rahmen der "Couple Challenge"-Premiere in Köln zu TAG24.
"Ich hab natürlich die Bilder dazu geliefert, dass man so über mich denkt - kann ich den Leuten auch nicht übel nehmen. Wenn die mich als Bad Boy haben wollen, dann bin ich ab jetzt der Bad Boy. Das ist mir egal."
Vanessa, die er vor drei Jahren bei "Temptation Island" lieben gelernt und für die er seine damalige Freundin Christina Dimitriou (34) verlassen hat, wirft ihm nach der Beziehung vor, dass er sie emotional missbraucht habe. Streitereien, Beschimpfungen und Kontrollvorgaben seien an der Tagesordnung gewesen.
Dass er aufgrund der Vorwürfe gecancelt werden soll, findet der 34-Jährige "komplett überbewertet, überzogen. Ich habe niemandem körperlich etwas angetan. Sexuell sowieso nicht. Das, was Vanessa so empfunden hat, kann ich nicht wiedergeben. Aber jeder hat seine eigene Wahrnehmung."
Aleks und Vanessa bei "Prominent getrennt": "Die ganze Temptation-Geschichte geht da weiter"
Gegenwind gab's aber auch von seinem Bruder Marko, mit dem er zusammen bei "Couple Challenge" ein Team bildet. Während der Ausstrahlung von Temptation habe er einige "Ansagen" von ihm bekommen.
Einige Szenen seien "nicht cool" gewesen, doch er sei "ein Typ, ich sage ihm das unter vier Augen. Egal was mein Bruder gemacht hat, ich muss nicht immer alles toll finden."
Das Ex-Paar, das auf dem roten Teppich nur wenige Meter voneinander entfernt stand, würdigte sich an diesem Nachmittag keines Blickes. Zuvor wurde bekannt, dass die Verflossenen in der diesjährigen "Prominent getrennt"-Staffel dabei sein werden.
Und Aleks deutet an, dass das Drama dort noch lange nicht vorbei ist: "Da ist viel passiert. Die ganze Temptation-Geschichte geht da weiter."
Titelfoto: Bildmontage: TAG24