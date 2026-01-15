Emotionaler Missbrauch an Vanessa? Aleks: "Jeder hat seine eigene Wahrnehmung"

Köln - Statement über Statement: Das Beziehungs-Aus von Aleks Petrovic (34) und Vanessa Nwattu (26) nach " Temptation Island VIP " schlägt in der Reality-Welt hohe Wellen. Die 26-Jährige erhob im Nachhinein schwere Vorwürfe gegen ihren Ex, doch der Dubai-Auswanderer hat keine Angst um sein Image.

Aleks Petrovic (34, r.) mit seinem Bruder Marko bei der "Couple Challenge"-Premiere am Mittwoch in Köln - wenige Meter neben Vanessa Nwattu (26, 2.v.l.). © TAG24

"Ich denke, die Leute haben ein gewisses Bild von mir und davon wollen sie auch nicht runter", so Aleks im Rahmen der "Couple Challenge"-Premiere in Köln zu TAG24.

"Ich hab natürlich die Bilder dazu geliefert, dass man so über mich denkt - kann ich den Leuten auch nicht übel nehmen. Wenn die mich als Bad Boy haben wollen, dann bin ich ab jetzt der Bad Boy. Das ist mir egal."

Vanessa, die er vor drei Jahren bei "Temptation Island" lieben gelernt und für die er seine damalige Freundin Christina Dimitriou (34) verlassen hat, wirft ihm nach der Beziehung vor, dass er sie emotional missbraucht habe. Streitereien, Beschimpfungen und Kontrollvorgaben seien an der Tagesordnung gewesen.



Dass er aufgrund der Vorwürfe gecancelt werden soll, findet der 34-Jährige "komplett überbewertet, überzogen. Ich habe niemandem körperlich etwas angetan. Sexuell sowieso nicht. Das, was Vanessa so empfunden hat, kann ich nicht wiedergeben. Aber jeder hat seine eigene Wahrnehmung."