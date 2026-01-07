RTL-Moderatorin völlig fertig: "War ein einziger Fiebertraum"

Hamburg/Kreta (Griechenland) - Am Montag flimmerte die letzte Folge von " Temptation Island VIP " über die Bildschirme. Nicht nur für die Paare eine emotionale Achterbahnfahrt. Nach Abschluss der Dreharbeiten auf Kreta zeigt sich auch Moderatorin Janin Ullmann (44) sichtlich mitgenommen.

"Temptation Island VIP"-Moderatorin Janin Ullmann (44) teilt ihre Gedanken nach dem finalen Lagerfeuer. © Bildmontage: Screenshots Instagram/janinullmann

"Es ist 3.31 Uhr und wir kommen gerade vom finalen Lagerfeuer von Temptation Island VIP. Und das war echt kräftezehrend. Ich bin auch fix und fertig gerade. Es sind einfach 1000 Sachen passiert", so die Moderatorin erschöpft in einem Video auf Instagram.

Prägende Bilder, welche die Kandidaten jeweils am Lagerfeuer zu Gesicht bekommen haben, ließen auch die Moderatorin nicht kalt.

So kullerten sogar ein paar Tränen über die Wangen der 44-Jährigen, als Vanessa (25) in Folge neun die unterirdischen Aussagen und Taten ihres Partners Aleks (34) zu sehen bekam.

"Und am Anfang dachte ich, es wird so ein Highlight geben. Aber jetzt weiß ich nicht, was aus den ganzen Highlights mein Highlight sein soll. Ich finde, diese ganze Staffel ist ein einziges Highlight und ein einziger Fiebertraum", gesteht Ullmann.

Noch immer sichtlich aufgewühlt erklärt sie weiter: "Alles next Level crazy. Das muss man erstmal verarbeiten. Und ich konnte es teilweise nicht fassen, was da gerade alles passiert."

Und das, obwohl sie nicht einmal Kandidatin der Show, sondern nur Moderatorin war. Eine Sache scheint die 44-Jährige aber besonders geprägt zu haben: "Und ich muss sagen: Vanessa ist eine Queen. Die hat durchgezogen."