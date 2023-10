"Ich hasse ihn!": Ist dieses Paar bei "Temptation Island VIP" längst gescheitert?

Und auch Umut und seine Verführerin Emma kommen sich auf einer Bootstour immer näher. "Ich habe ihn schon in mein Herz geschlossen. Bei uns ist das zu hundert Prozent ein Match", betont Emma.

Doch nicht nur Yannick glaubt ihm kein Wort: "Zügelt euch ein bisschen", redet auch Isi (51) am nächsten Morgen auf Emma ein. Er ist sich sicher, dass Umut seine Beziehung längst aufgegeben hat.

Zurück in der Männer-Villa behauptet Umut zwar im Gespräch mit Yannick (28), dass er noch längst keine Gefühle aufgebaut habe.

Denise (27), Jana-Maria (31), Mimi (29) und Kader (51, v.l.) müssen am Lagerfeuer zittern. © RTL+ (Bildmontage)

Beim zweiten Lagerfeuer geht es dann aber erst einmal um Denise (27) und Lorik (27). Denn Lorik muss mit ansehen, wie Denise ihre Beziehung als "Kompromiss" bezeichnet. "Du hast 'nen Mund, dann rede doch mit mir!", reagiert er mit Unverständnis auf die Vorwürfe seiner Freundin.

Denise bekommt dagegen keine Bilder von ihrem Freund zu sehen. "Umut und Lorik haben jetzt eh schon den Vogel abgeschossen", sagt sie, und Jana-Maria pflichtet ihr bei: "Wenn er nicht weiß, was er an mir hat, dann ist das okay. Er soll gehen", findet sie klare Worte. Und weiter erklärt sie: "Auf der einen Seite vermisse ich Umut, auf der anderen Seite hasse ich ihn."



Und Kader Loth (50)? Die kündigt in einer Vorschau an, die Show schon früher verlassen zu wollen. "Es ist zu viel Kopfkino hier", begründet sie ihre Entscheidung.

Ob ihr Entschluss wirklich feststeht, und wie es für die anderen Paare weitergeht, das seht Ihr in der nächsten Folge von "Temptation Island VIP". Neue Folgen erscheinen immer dienstags im Stream bei RTL+.