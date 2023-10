Drama bei erstem Lagerfeuer von "Temptation Island VIP": "Reiße ihm die Eier weg!"

In Folge zwei lädt Moderatorin Lola Weippert alle Kandidaten zum ersten Lagerfeuer ein. Dieses hält besonders für die Frauen viele unangenehme Bilder bereit.

Von Mila Martinez

Kroatien - Trübe Stimmung im sonst so feurigen Flirt-Paradies. Und das liegt nicht nur am schlechten Wetter, das sich über den beiden Villen in Kroatien zusammenbraut. In Folge zwei von "Temptation Island VIP" lädt Moderatorin Lola Weippert (27) zum ersten Lagerfeuer ein, das besonders für die Frauen unangenehme Bilder bereithält.

Nach einem wilden Partyabend und Tuchfühl-Attacken mit Verführerin Emma (23) hat Umud (26) noch vor dem Bettgehen ein schlechtes Gewissen seiner Jana-Maria (31) gegenüber. © RTL Tag zwei der Treuetest-Show endet für Umud (26) viel mehr mit Trauer- statt Party-Stimmung. Während sich alle Bewohner der Männer-Villa bereits in ihr Schlafzimmer begeben, beschäftigt sich der Ravensburger mit den nackten Tatsachen der vergangenen Party: "Ahhh, F***. Hab' ein scheiß-schlechtes Gewissen", zieht der 26-Jährige sein Resümee und lässt jegliche Flirt-Offensiven mit Verführerin Emma (23) vor seinem inneren Auge Revue passieren. Auch bei den Frauen geht der Casino-Abend zu Ende und Verführer Phillip (28) wünscht sich Kuscheleinheiten mit Mimi. Doch letztlich blieb diese Vorstellung nur eine leise Hoffnung des ehemaligen Fußballers. Während ganz Temptation Island dem Schlaf verfällt, schleicht sich Umud noch für eine letzte E-Zigarette nach draußen. In einem weiteren Pläuschchen mit Emma versucht er, ihr mehr schlecht als recht aufzuzeigen, dass sie sich gefühlstechnisch in die Bindung der beiden nicht so reinsteigern solle. "Du weißt gar nicht, was ich dir alles ansehe", kontert die 23-Jährige "Ich sage nur nichts, um dich zu schützen". Temptation Island "Temptation Island"-Nora im TAG24 Interview: "Ich bin auch alkoholfrei bumsbar" Und trotz Umuds schlechten Gewissens und seiner "Ansage" an die Hamburgerin, endet das heimliche Treffen am Pool mit einer innigen Umarmung und einer Verabredung zum gemeinsamen Frühstücks-Date. Wie diese Szenen wohl bei der noch unwissenden Jana-Maria ankommen werden?

Umud und Emma haben seit Tag eins eine spezielle Bindung. Der Pfleger ist fest überzeugt, dass er eine gewisse Verliebtheit in den Augen der Verführerin erkennen könnte und riet ihr mehr schlecht als recht, sich da etwas zurückzunehmen. © RTL

Pole Phillip (28) wünscht sich Kuscheleinheiten mit Mimi (29) und platzierte sich dementsprechend schon mal in ihrem Bett. © RTL

Jana-Maria: "Als 'Temptation' kam, wurde es mir übel!"

In der Männer-Villa wurde das schlechte Wetter genutzt, um eine Runde Twister zu spielen. Verführerin Monique (l.m.) hatte dabei den ein oder anderen Po im Gesicht. © RTL Der dritte Morgen startet kühl und regnerisch. Die trübe Stimmung überträgt sich auch auf die Bewohnerinnen der Damen-Villa. Vor allem Mimi (29) hat es, wie sie sagt, direkt im Urin, dass dieser Tag ein böses Erwachen bereithalten könnte. "Das Wetter ist genau so, wie wir uns fühlen!" Und zu ihrem Unmut schmeckt die Milch im Kaffee als wäre sie abgelaufen und der Akku ihrer E-Zigarette ist nicht aufgeladen. Für sie ein wirklich deutliches und schlechtes Omen für Tag drei. Wie sich herausstellt, sollte die ehemalige Bachelor-Kandidatin recht behalten. Während sich die Männer in ihrer Villa gemeinsam mit den Verführerinnen beim Twister-Spielen verrenken, ihre Hintern in das Gesicht von Verführerin Monique stecken und in der Ladys-Villa versucht wird, das schlechte Wetter mit Flaschendrehen wegzuschleudern, ertönt das Geräusch, was wahrscheinlich allen Bauchschmerzen bereitet: "Temptation!". Temptation Island Kader Loth macht "Temptation"-Verführern Brutalo-Ansage: "Dann habt ihr keine Eier mehr!" Das Stichwort sprengt den geselligen Spielenachmittag und verdonnert die Kandidaten vor den Fernseher. "Als 'Temptation' kam, wurde es mir übel", fasst Jana-Maria die Gefühlswelt wahrscheinlich aller zusammen. Auch bei der männlichen Fraktion sorgte dieses Geräusch für "Schiss", wie Umud betont.

Kader Loth: "Würde nichts tun, womit ich meinen Partner verletzen würde"

Kader Loth (50) erklärt zwei Verführern, wie der Hase läuft und wann ihr Mann Isi (51) ihres Erachtens eine Grenze überschreitet. Auch bestimmte Flirt-Offensiven sind für die 50-Jährige ein No-Go. © RTL Doch was sie zu sehen bekommen sind keine Schlüssellochbilder, sondern Moderatorin Lola Weippert (27), die zum ersten Lagerfeuer einlädt. Die erfahrene Kader Loth (50) bleibt im Gegensatz zu ihren jüngeren Kolleginnen zumindest etwas lockerer und weiß ganz genau, wann es für sie zu viel wäre. Selbst wenn Isi nur flirten würde, wäre das für sie der "Anfang vom Ende". Sollte die Reality-Queen irgendwelche Anzeichen von Flirt-Offensiven bei ihrem Göttergatten feststellen, wolle sie ihn persönlich aus der Villa holen und ihm eine ordentliche "Quittung" verpassen. "Ich würde nichts tun, womit ich meinen Partner verletzen würde. Und das erwarte ich von ihm. Wenn er das nicht tut, reiße ich ihm die Eier weg", erzählt die "Big Brother"-Teilnehmerin gegenüber zwei Verführern. Für die sonst so toughe Mimi ist die Lagerfeuer-Einladung scheinbar viel zu viel. Die bricht während der Unterhaltung über mögliche Szenarien plötzlich in Tränen aus.

Kandidatin Mimi (29) brach schon vor der eigentlichen Lagerfeuer-Zeremonie in Tränen aus. © RTL

Loriks dreiste Party-Lüge fliegt vor Freundin Denise auf

Moderatorin Lola Weippert (27, l.) hatte schon beim ersten Lagerfeuer einige unangenehme Bilder für die Frauen im Gepäck. Besonders für Denise (27) hielten die Bilder dreiste Lügen bereit. © RTL Jana-Maria und Denise sind sich sicher: Ihre beiden Männer sind die, die sich bislang haben am meisten haben zuschulden kommen lassen. Zwar bekommt die Blondine kaum Bilder, bei denen Freund Lorik mit anderen Frauen intim wird, dennoch lassen sie die Videos in Tränen ausbrechen. Doch gar nicht die "peinliche" Schnaps-Aktion ist das, was die 27-Jährige traurig macht, sondern die dreiste Partylüge, die in diesem Moment auffliegt. Er habe seiner Denise einfach immer erzählt, dass es ihm nicht gutginge, um dann heimlich feiern gehen zu können, mit der Begründung: "Wenn ich zurückschaue, will ich nicht denken: 'Zwischen 25 und 30 habe ich nur zu Hause rumgepimmelt'". "Das ist unmännlich, das ist charakterlos und das ist ehrenlos - du hast etwas Besseres verdient", versucht Mutti Kader in diesem Moment, die richtigen Worte für sie zu finden. Doch Denise ist deutlich: "Ich weiß nicht, wie ich ihm jetzt noch vertrauen soll. Es hat ihn niemand gezwungen, mit mir zusammen zu sein." Ist das etwa schon der Anfang, vom Ende?

Männer "freuen" sich, Mädels beim Spaß haben zuzusehen

Auch die Männer wurden mit Bildern ihrer Frauen konfrontiert. Wie immer fielen diese aber deutlich harmloser aus, als die eigenen aus der Testosteron-Villa. © RTL Kaders Bilder hingegen bieten wenig Grund zur Diskussion und lösen bei allen nur ein wenig Verblüffung aus. Und Mimi? Die bekommt zu ihrer Enttäuschung gar nichts von ihrem Yannick zu sehen und wertet das auf Anhieb als schlechtes Zeichen. Die Männer schauen sich die Bilder ihrer Frauen etwas gefasster an und "freuen" sich ihre Mädels dabei zu sehen, wie sie Spaß haben, auch wenn sich Umud über Jana-Marias Aussage: "Er ist halt so ein Tänzer, der macht bestimmt schon die Welle. Das ist schon peinlich, wenn er das macht", tatsächlich etwas verletzt zeigt. Die ist von allen Frauen beim Lagerfeuer plötzlich am nervösesten. Doch die Folge endet noch bevor sie ihre eigenen Bilder zu sehen bekommt. Nur so viel sei durch die Vorschau verraten: Drama, Drama, Drama. Tränen, Tränen, Tränen.

Denise (27) kommen beim Anblick der Bilder ihres Freundes Lorik (27) die Tränen. Während sie sich über die peinlichen Schnaps-Videos in Grund und Boden schämt und sein Verhalten einfach nur "peinlich" findet, ist sie von der Wahrheit über die dreiste Party-Lüge mehr als nur verletzt. © RTL