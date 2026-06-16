Mann verliert bei Reality-Finale seine Fassung: "Ey blamier dich jetzt mal nicht"
Kreta (Griechenland) - Toxische Männlichkeit ist zumindest bei den beiden Möchtegern-Gutmenschen Momo (35) und Jonathan (24) im Finale von "Temptation Island" Programm. Eine Frau zieht ihre Konsequenzen.
Selbstreflexion scheint für den christlichen Jonathan (24) ein Fremdwort zu sein.
"Von meiner Seite aus könnte ich jetzt nicht sagen, dass ich eine Grenze überschritten habe", ist er sich vor dem Lagerfeuer noch sicher und auch nach seinen Bildern fehlt die Einsicht.
"Du hast mich in jeglicher Hinsicht nicht respektiert. So benimmt sich kein vergebener Mann und du hast mir zum wiederholten Mal mein Herz gebrochen", stellt seine Partnerin Melina (22) klar.
Während sie sich über die folgenden Bilder aufregt, weist Jonathan sie zurecht: "Ey blamier dich jetzt mal nicht." - Keine Sorge, Melina ist nicht diejenige, die sich gerade blamiert.
Trotzdem entscheiden sich beide dazu, dass sie als Paar aus "Temptation" gehen. "Aber vieles muss noch geklärt werden", stellt die Vergebene fest.
Vergebener schiebt schuld auf Verführerin: Aber nicht mit seiner Freundin
Vor dem finalen Lagerfeuer ist sich auch Momo noch sicher, dass er und seine Partnerin Laura (25) gestärkt aus dem Experiment herausgehen.
Doch Laura ist von den Bildern, die der 35-Jährige ihr geliefert hat schockiert und enttäuscht. Im Gespräch mit Momos Verführerin Isabelle (29) festigt sich ihre Meinung.
"Er sieht die Kameras, er ist bewusst, dass hier alles aufgenommen wird", erzählt Isabelle und macht klar, dass Momo vor allem in den Off-Cam-Momenten sein wahres Gesicht gezeigt habe.
Doch auch was auf Kamera zu sehen ist, reicht Laura schon aus. Momo streitet beim Wiedersehen hingegen all seine Schuld ab und tätschelt dabei immer wieder beschwichtigend den Rücken seiner Partnerin.
Dass ihm die Verführerin offensichtlich die ganze Zeit über nur etwas vorgemacht hat, trifft ihn hart. "Ich bin voll menschlich enttäuscht von der Isabelle. […] Ich hab ihr einfach zu sehr vertraut."
Laura bleibt standhaft und trifft die Entscheidung, als Single aus der Show zu gehen. "Das ist nicht dein Ernst", ist Momo fassungslos. "Ich hab ja nichts gemacht."
Folge 13 von "Temptation Island" könnt Ihr ab sofort bei RTL+ streamen. Immer dienstags erscheint eine neue Folge.
Titelfoto: Montage: Screenshot/RTL+