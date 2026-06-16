Mann verliert bei Reality-Finale seine Fassung: "Ey blamier dich jetzt mal nicht"

Kreta (Griechenland) - Toxische Männlichkeit ist zumindest bei den beiden Möchtegern-Gutmenschen Momo (35) und Jonathan (24) im Finale von " Temptation Island " Programm. Eine Frau zieht ihre Konsequenzen.

Die Maske von Jonathan (24) fällt. Was bleibt ist ein herrischer Mann mit einem kleinen Ego. © Screenshot/RTL+

Selbstreflexion scheint für den christlichen Jonathan (24) ein Fremdwort zu sein.

"Von meiner Seite aus könnte ich jetzt nicht sagen, dass ich eine Grenze überschritten habe", ist er sich vor dem Lagerfeuer noch sicher und auch nach seinen Bildern fehlt die Einsicht.

"Du hast mich in jeglicher Hinsicht nicht respektiert. So benimmt sich kein vergebener Mann und du hast mir zum wiederholten Mal mein Herz gebrochen", stellt seine Partnerin Melina (22) klar.

Während sie sich über die folgenden Bilder aufregt, weist Jonathan sie zurecht: "Ey blamier dich jetzt mal nicht." - Keine Sorge, Melina ist nicht diejenige, die sich gerade blamiert.

Trotzdem entscheiden sich beide dazu, dass sie als Paar aus "Temptation" gehen. "Aber vieles muss noch geklärt werden", stellt die Vergebene fest.