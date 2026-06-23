Schock in Reunion: Vergebener beichtet heimlichen Sextraum-Talk mit Verführerin

Köln - In der Reunion der achten " Temptation Island "-Staffel kommt alles auf den Tisch, was sich nach der Show abgespielt hat. So richtig positiv scheint das Erlebte aber für keines der Paare gewesen zu sein - so auch für das vermeintliche Vorzeige-Couple.

Dominik (26) hat nach den Dreharbeiten den Kontakt zu einer Verführerin gehalten. © RTL

Bereits vor der Show hatte es Ärger gegeben, da Dominik (26) mit einer anderen Frau geschrieben und geflirtet hatte - trotz seiner damals noch frischen Beziehung mit Loucia (23).

Täglich grüßt das Murmeltier! Denn wie sich im Wiedersehen herausstellt, hielt der 26-Jährige nach den Dreharbeiten den Kontakt mit Verführerin Anika (29) heimlich aufrecht. Ausgerechnet in einer Phase, in der es mit Loucia kriselte.

Die 23-Jährige habe schließlich sein Handy gecheckt und die Anruf- und Nachrichtenverläufe entdeckt.

Worüber die beiden denn geredet hätten?

"Nichts Relevantes, was hier thematisiert werden soll", weicht Dominik den Fragen von Moderatorin Janin Ullmann (44) zunächst aus. Schließlich kommt aber heraus, dass es in den Nachrichten wohl um das Thema "Sexträume" gegangen sein soll.

Dominiks Erklärung: "Ich hatte einfach mal so 'nen verrückten Traum gehabt, wo ich gefühlt mit der gesamten Temptation-Gruppe im KitKat gelandet bin, und das hatte ich ihr halt erzählt." Gleichzeitig habe er sich bei Anika über die Dinge ausgelassen, die ihn an Loucia zu dem Zeitpunkt gestört hatten.

"Es war nicht richtig, dass ich mich einer Verführerin gewidmet habe, um Aufmerksamkeit zu bekommen", stellt er nun fest. Laut Loucia sei ihr aktueller Beziehungsstatus als "Paar auf Probe" zu bezeichnen.