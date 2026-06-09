Trotz peinlicher Penis-Prahlerei bei "Temptation Island" ist Kandidat überzeugt: "Der Respekt vor mir ist sehr groß"
Kreta (Griechenland) - Kurz vor dem großen Finale von "Temptation Island" warten die letzten Einzelbilder auf die Vergebenen. Momo (35) ist zwiegespalten, weil für ihn der Bildschirm leer bleibt. Noch ahnt er nicht, wie es seiner Freundin in der Frauenvilla geht.
"Ich stehe morgens mit einem reinen Gewissen auf und habe keine Bedenken, dass meine Freundin hier irgendetwas Schlechtes von mir sieht", reflektiert Momo sein Verhalten.
Das sieht Laura (25) wohl etwas anders. Nachdem er vor einer Verführerin nicht nur eine Natursekt-Beichte abgelegt hat, sondern auch noch lang und breit über seinen Penis berichtete, ist diese regelrecht fassungslos.
Und Momo? Nun ja, der gibt lieber damit an, wie gut er sich seine Freundin heran erzogen hat.
"Ich denke mal, der Respekt vor mir ist wirklich sehr groß bei meiner Freundin", meint er. Nach seinen Aktionen ist er das jetzt sicher nicht mehr.
Und wo wir schon bei maßloser Selbstüberschätzung wären: Momo hat natürlich von Anfang an gesehen, dass ohnehin kein anderer Mann an ihn herankommt.
Laura denkt unterdessen daran, die Beziehung zu beenden. "Ich hätte mir gewünscht, dass wir hier als Paar rausgehen zusammen, dass ich ihm vertrauen kann - und jetzt ist halt genau das Gegenteil passiert."
Tränen der Selbsterkenntnis: "Muss meine Bedürfnisse hinten anstellen"
Bittere Tränen weint unterdessen Lisa (23). Sie macht sich Vorwürfe, dass sie ihren Partner Marcel (24) zu Temptation überredet hat und er jetzt offensichtlich unter der Show leidet.
"Ich sehe doch, dass es ihm so schlecht geht", schluchzt sie und kommt zu einer Erkenntnis: "Ich muss einfach meine Bedürfnisse irgendwo mal hinten anstellen."
Dieser Meinung ist übrigens auch Momo. Er überlegt noch immer, wieso Marcel nicht aus sich herauskommen kann, und kommt zu der Erkenntnis, dass er Angst vor Lisas Reaktion hat.
"Finde ich halt ein bisschen schade, weil irgendwo ist man halt auch ein Mann" und der hat ja bekanntlich die Hosen an - zumindest in Momos Welt.
Marcel hingegen rudert zurück: "So stimmt das nicht." Der 24-Jährige stellt klar, dass er durchaus selbstbewusst ist. Was in der Show rüberkommt, als würde er nach ihrer Nase tanzen, ist eigentlich nur sein Bedürfnis, seiner Freundin ihre Wünsche zu erfüllen.
Folge 12 von "Temptation Island" könnt Ihr ab sofort bei RTL+ streamen. Immer dienstags erscheint eine neue Folge.
Titelfoto: Montage: Screenshot/RTL+