Trotz peinlicher Penis-Prahlerei bei "Temptation Island" ist Kandidat überzeugt: "Der Respekt vor mir ist sehr groß"

Kreta (Griechenland) - Kurz vor dem großen Finale von " Temptation Island " warten die letzten Einzelbilder auf die Vergebenen. Momo (35) ist zwiegespalten, weil für ihn der Bildschirm leer bleibt. Noch ahnt er nicht, wie es seiner Freundin in der Frauenvilla geht.

Momo (35) baut Mist und wiegt sich dann in Unschuld. Selbstreflexion? Fehlanzeige! © Screenshot/RTL+

"Ich stehe morgens mit einem reinen Gewissen auf und habe keine Bedenken, dass meine Freundin hier irgendetwas Schlechtes von mir sieht", reflektiert Momo sein Verhalten.

Das sieht Laura (25) wohl etwas anders. Nachdem er vor einer Verführerin nicht nur eine Natursekt-Beichte abgelegt hat, sondern auch noch lang und breit über seinen Penis berichtete, ist diese regelrecht fassungslos.

Und Momo? Nun ja, der gibt lieber damit an, wie gut er sich seine Freundin heran erzogen hat.

"Ich denke mal, der Respekt vor mir ist wirklich sehr groß bei meiner Freundin", meint er. Nach seinen Aktionen ist er das jetzt sicher nicht mehr.

Und wo wir schon bei maßloser Selbstüberschätzung wären: Momo hat natürlich von Anfang an gesehen, dass ohnehin kein anderer Mann an ihn herankommt.

Laura denkt unterdessen daran, die Beziehung zu beenden. "Ich hätte mir gewünscht, dass wir hier als Paar rausgehen zusammen, dass ich ihm vertrauen kann - und jetzt ist halt genau das Gegenteil passiert."