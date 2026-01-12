 1.295

Missbrauchs-Vorwurf in "Temptation"-Reunion: So rechnet Vanessa mit Aleks ab

Nach einer aufwühlenden sechsten "Temptation Island VIP"-Staffel sind die Teilnehmenden nun in der großen Wiedersehensshow erneut aufeinandergetroffen.

Von Annika Rank

Köln - Nach einer aufwühlenden sechsten "Temptation Island VIP"-Staffel sind die Teilnehmenden nun in der großen Wiedersehensshow erneut aufeinandergetroffen. Dabei stand natürlich besonders ein (Ex-)Paar im Fokus.

Vanessa (26) findet beim Wiedersehen klare Worte für ihren Ex.
Vanessa (26) findet beim Wiedersehen klare Worte für ihren Ex.  © RTL

In den vergangenen Wochen war die Gerüchteküche am Brodeln, bei der Reunion stellen Aleks Petrovic (34) und Vanessa Nwattu (26) nun aber klar: Die beiden sind nach wie vor getrennt.

Im Austausch mit Moderatorin Janin Ullmann (44) zeigt sich der "Maskuline Mann" betont einsichtig - in Vanessas Augen allerdings eine einzige Farce: "Wir wissen, Aleks tut's wieder leid, in drei Jahren ist er dann wieder hier, dann passiert wieder das Gleiche."

Außerdem hat sie sich vorgenommen, die Details ihrer dreijährigen Beziehung nicht mehr länger geheim zu halten. Dabei kommen einige heftige Vorwürfe ans Tageslicht, unter anderem ist von "aggressivem Verhalten" und "grenzüberschreitenden Vorfällen" die Rede. "Was du tust, ist emotionaler Missbrauch", findet die 26-Jährige deutliche Worte.

Unter anderem soll Aleks ihr verboten haben, mit ihren Freundinnen über die Partnerschaft zu sprechen, habe sogar ihre Instagram-Storys kontrolliert, um die Außenwahrnehmung zu steuern. "Ich musste immer für die Kameras lachen", erzählt Vanessa. Und in Bezug auf ihre Verlobung: "Was wäre passiert, hätte ich Nein gesagt vor der Kamera?"

Aleks (34) gibt zu, während "Temptation Island VIP" viele Fehler begangen zu haben.
Aleks (34) gibt zu, während "Temptation Island VIP" viele Fehler begangen zu haben.  © RTL
Die beiden kommen in diesem Leben wohl nicht mehr auf einen Nenner.
Die beiden kommen in diesem Leben wohl nicht mehr auf einen Nenner.  © RTL

Bei den Dreharbeiten zu "Couple Challenge" (Start: 21. Januar) sollen sich Aleks und Emmy (26, M.) kennengelernt haben.
Bei den Dreharbeiten zu "Couple Challenge" (Start: 21. Januar) sollen sich Aleks und Emmy (26, M.) kennengelernt haben.  © RTL2

Trotz der seit Wochen andauernden Instagram-Schlammschlacht nimmt Aleks in der Reunion die Schuld auf sich. Er arbeite nun mittels Coachings und Therapie an seinen Problemen.

Und wie sieht es mit seinem Liebesleben aus? Immerhin stehen schon länger die Gerüchte im Raum, er würde inzwischen Emmy Russ (26) daten.

Nun bezieht er zum ersten Mal Stellung dazu: "Ich lerne Emmy intensiv kennen, aber wir sind noch nicht zusammen." Die beiden hätten sich - genauso wie damals mit Vanessa - in einer TV-Produktion (vermutlich der neuen "Couple Challenge"-Staffel) kennengelernt, weshalb der 34-Jährige es nun langsam angehen möchte.

"Ich will unter realen Bedingungen gucken, ob's passt oder nicht, weil ich den gleichen Fehler nicht noch mal machen möchte", erklärt er.

Die komplette "Temptation Island VIP"-Reunion seht Ihr ab sofort im Stream bei RTL+.

