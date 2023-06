Morddrohungen gegen TV-Fremdgänger Nico: Jetzt macht Papa Thorsten Legat "Kasalla"!

Thorsten Legat (54) hat sich abermals zu den Anfeindungen gegen seinen Sohn Nico (25) geäußert. © Montage: Instagram/Thorsten Legat, Instagram/Screenshot/Thorsten Legat

Gleich mehrmals hatte der eigentlich vergebene Nico seine Hände nicht bei sich behalten können und war mit seiner Verführerin intim geworden. Dass sich das leidenschaftliche Feierbiest zudem bis heute nicht richtig für den Betrug entschuldigt hat - allen voran bei seiner Ex-Freundin Sarah (23) - sorgt zurzeit für blanke Empörung im Netz.

Welch unterirdischen Anfeindungen Nico wirklich ausgesetzt ist, geht dabei auch an seiner Familie längst nicht spurlos vorbei. "Ich spreche als Vater aus tiefstem Herzen und frage mich, ob da draußen einige was am Helm haben?" (Rechtschreibung fortlaufend angepasst), machte der Ex-Fußballer mit dem berüchtigten Temperament jetzt seinem Ärger in einem Instagram-Posting Luft.

Es gebe Menschen, die seinen Sohn offen "den Tod wünschen" würden, berichtete Legat-Senior und stellte klar: "Ich habe für alles Verständnis, aber ich wiederhole mich sehr gerne! Wer meint, ER könnte sich an meiner Familie vergreifen, oder sogar Morddrohungen aussprechen, der kriegt es mit MIR und vielen anderen zu tun."

Solche Leute, die voller Hass seien, sollten dem 54-Jährigen zufolge lieber vor ihrer eigenen Haustür kehren. Doch noch eine andere Forderung, die so manche "Temptation Island"-Zuschauer im Netz äußerten, stößt bei Thorsten Legat auf eine Retourkutsche, die sich gewaschen hat.