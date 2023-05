"Temptation Island"-Sex: Sohn Nico geht im TV fremd, Thorsten Legat reagiert sofort

Thorsten Legat (54, r.) nimmt seinen Sohn Nico (25) für sein Fremdgehen im Rahmen des RTL-Formats "Temptation Island" in Schutz. © Montage: Instagram/nico.legat (Screenshot), Rolf Vennenbernd/dpa

Der TV-Dreh auf der Insel der Versuchung in Portugal liegt inzwischen ein gutes halbes Jahr zurück. Der Nachwuchs der 54-jährigen Bundesliga-Legende nahm mit seiner Freundin Sarah Liebich (24) an dem RTL-Experiment teil.

In der aktuellen Folge verschwindet Nico mit seinem Flirt Siria Longo (20) in der Dusche der Luxus-Villa. Und auch wenn dort keine Kameras angebracht sind, liefert das laute Gestöhne und verdächtige Klatschen einen eindeutigen Beweis. Am nächsten Morgen gibt die Verführerin zudem unverblümt zu: "Nico und ich hatten Sex!"

Der vergebene Fremdgänger nimmt es mit der Wahrheit derweil nicht ganz so genau, tischt in Interviews ohne erkennbare Reue eine Lüge nach der anderen auf. RTL hat nun seinen berühmten Vater mit den Aufnahmen konfrontiert. Und der nimmt seinen Sohn tatsächlich in Schutz.

"Er ist noch jung, in dem Alter spielen die Endorphine ein bisschen verrückt, wenn man ein bisschen Alkohol getrunken hat", erklärt Legat senior gegenüber dem Kölner Sender.

Der Fußballer kann das Fremdgehen sogar nachvollziehen, da er selbst einmal in jungen Jahren in einer ähnlichen Situation gewesen sei.