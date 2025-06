Nach TV-Kuss: Verführer Marvin nimmt Raffa in Schutz

"Vergesst nicht, dass das ein 24- oder 25-jähriges Mädchen ist, die einfach noch nicht so wirklich weiß, was sie möchte und sich extrem von ihren Trieben oder Emotionen lenken lässt."

"Es steht natürlich außer Frage, dass sie mit ihrem Verhalten eine Grenze überschritten hat", sagte der 30-Jährige am Samstag in einem offiziellen TikTok-Statement.

Auch wenn Verführer Marvin das Verhalten der 25-Jährigen nicht entschuldigen wolle, appellierte er an die Zuschauer, nicht zu hart mit Raffa ins Gericht zu gehen: "Ihr wisst nicht, was diese Worte mit einem machen oder auslösen können."

Daneben betonte er auch, dass es einen Unterschied gebe zwischen "sich seinen Teil denken" oder final einen Hass-Kommentar zu schreiben.

"Ich persönlich feier so was gar nicht", machte der 30-Jährige klar und hat dabei auch keine Angst vor Verlusten. Denn jeder, der so was mache, könne ihm auch gerne entfolgen.

