Paukenschlag beim finalen "Temptation"-Lagerfeuer: "Ich bin single"

Zwei Pärchen der aktuellen "Temptation Island VIP"-Staffel treffen nach zwei Wochen Drama bei den finalen Lagerfeuern wieder aufeinander.

Von Annika Rank

Kroatien - Die Temptation Dates stehen an! Und zwei Pärchen der aktuellen "Temptation Island VIP"-Staffel treffen nach zwei Wochen Drama bei den finalen Lagerfeuern wieder aufeinander.

Yannick (28) und Mimi (29) fallen sich überglücklich wieder in die Arme. © Screenshot/RTL+ RTL hat sich für jedes Pärchen ein anderes Date-Format ausgedacht: Während Kader (50) und Isi (52) von zwei bzw. drei Singles verwöhnt werden sollen, dürfen Umut (26) und Jana-Maria (31) mit ihrem jeweiligen Lieblings-Verführer aufs Date. In dieser elften Folge soll sich aber zunächst alles um Mimi (29) und Yannick drehen. Während der 28-Jährige an einem gedeckten Tisch wartet, schwingt sich seine Freundin wider Willen mit einem Segelflieger in die Höhe. Und die Landung? Klar, die geht natürlich direkt vor Yannicks Nase vonstatten. Weinend fallen sich die beiden in die Arme und sofort ist klar: Die Beziehung der beiden ist in diesem Moment so sicher wie das Amen in der Kirche. Temptation Island Eskalation bei Temptation Island VIP: Heimlicher Off-Cam-Kuss und Fuß-Fetisch außer Kontrolle! "Ich hab dich so krass vermisst, das war fast schon krank", zeigt sich Mimi ungewohnt emotional. Er pflichtet ihr bei: "Fakt ist, dass ich nicht ohne dich komplett bin. Ich funktionier nicht komplett, wenn du nicht da bist." Beim finalen Lagerfeuer zeigt Moderatorin Lola Weippert (27) ihnen noch mal alle Szenen, in denen die beiden während der Show voneinander geschwärmt haben, negative Vibes sucht man hier erfreulicherweise vergeblich. "Uns kann nichts mehr auseinanderbringen", sind sich Mimi und Yannick abschließend sicher. "Wir können nur Positives hier rausnehmen."

Für sie ist klar: "Temptation Island" hat sie als Paar weitergebracht. Schön! © Screenshot/RTL+

Erstes Couple zerbricht an der "Temptation"-Challenge

Lange Gesichter bei Denise (27) und Lorik (26). © Screenshot/RTL+ Weniger romantisch verlaufen die Temptation Dates bei Denise (27) und Lorik (26). Die verunsicherte Blondine darf per Videocall mit ihrer Mutter sprechen und posaunt sofort das raus, was sie in den vergangenen Tagen verinnerlicht hat: "Ich kann nicht ich sein, wenn ich mit Lorik bin. (...) Er nimmt mir das, was mich besonders macht." Als hätte sie diesen Ausgang der Geschehnisse schon erwartet, zuckt ihre Mutter nicht mit der Wimper: "Weißt du, was deine Oma jetzt sagen würde? 'Andere Mütter haben auch schöne Söhne.'" So unterstützt sie ihre Tochter in dem Gedanken, einen Schlussstrich zu ziehen. Das krasse Gegenteil davon ist Loriks Bruder Liron, der vollstes Vertrauen in die brüchige Beziehung zu haben scheint und ihm rät, die Lügen in Zukunft einfach bleiben zu lassen: "Du entschuldigst dich bei ihr wie ein Mann." Temptation Island Kader Loth geschockt von ihrem Mann: "Ich spuck' ihm ins Gesicht!" Genau das tut Lorik dann auch beim Lagerfeuer mit seiner Noch-Freundin - nur um sie im nächsten Atemzug selbst der Lüge zu bezichtigen: "Wer warst du in den letzten zwei Jahren?!" Denise gibt zu, ihr "Rampensau"- und Shotgirl-Dasein für ihn an den Nagel gehängt zu haben: Wenn er nicht feiern gehen darf, will sie das auch nicht tun.

"Temptation Island"-Denise verkündet überraschend: "Ich bin single"

"Ich will, dass du so bist, wie du bist! Ich respektiere und akzeptiere dich so, wie du bist!", versichert Lorik ihr immer wieder, als er langsam, aber sicher begreift, wie ernst es seiner Freundin mit dem drohenden Schlussstrich ist. Sie bringt ihre Gefühle überraschend gefasst auf den Punkt: "Ich liebe dich, aber ich liebe mich selbst halt mehr." "Wie ist dein Beziehungsstatus?", will Lola schließlich von der 27-Jährigen wissen. Lorik steht der Schock ins Gesicht geschrieben, als Denise daraufhin die entschiedenen Worte "Ich bin single" ausspricht, auf die sie in den vergangenen zwei Wochen hingearbeitet hat. Ob damit wirklich das letzte Wort zwischen den beiden gesprochen ist? Das ist noch unklar, wie man auch Denise nach dem Lagerfeuer ansieht. Immerhin habe Lorik überraschend viel Einsicht gezeigt.

Lorik kann es nicht fassen: Seine Freundin hat sich am Lagerfeuer von ihm getrennt. © Screenshot/RTL+