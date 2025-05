"Scheiß auf meinen Freund": Vergebene geht vor allen anderen fremd

Korfu (Griechenland) - In Folge 11 von " Temptation Island " geht Raffa (25) endgültig aufs Ganze: Nachdem die Spannung zwischen Verführer Marvin (30) und der 25-Jährigen sich immer weiter aufgebaut hat, verfällt sie schließlich der Versuchung - und zwar vor versammelter Mannschaft!

Raffa (25) kann Stripper Marvin (30) in Folge 11 von "Temptation Island" nicht mehr widerstehen. © Screenshot/RTL+

Zum ersten Mal blinkt in der Männer-Villa das "Temptation Light" auf und kündigt den vergebenen Herren und den Verführerinnen an, dass es in der anderen Villa zu einer Grenzüberschreitung gekommen ist.

Jeremy (26) ahnt da bereits, dass seine Freundin sich noch weiter auf Verführer Marvin eingelassen haben könnte, was von Moderatorin Lola Weippert (29) wenig später beim Einzellagerfeuer bestätigt wird.

Brühwarm serviert die 29-Jährige ihrem Kandidaten die pikanten Bilder, die nur wenige Stunden nach Raffas Einzellagerfeuer am Pool entstanden sind: Vor allen anderen Kandidaten lässt sich die Brünette dabei auf den Schoß des Strippers ziehen, ehe die beiden leidenschaftliche Küsse austauschen!

"Ich würde das meinem Partner niemals antun", ist nicht nur Natalie (26) entsetzt, auch die Verführer sind fassungslos, dass Jeremy nun "offiziell betrogen" wurde.