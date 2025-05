Vergebene treibt es auf die Spitze: "Was ist, wenn wir einfach b***en gehen?"

Korfu (Griechenland) - Das Drama-Karussell um Raffaela (25) und Jeremy (26) dreht sich in der zehnten Folge von " Temptation Island " munter weiter. Beim Einzellagerfeuer in der Frauenvilla erhält die 25-Jährige neue Bilder ihres Partners, die sie nicht erwartet hätte.

Das bringt die Grafikdesignerin ordentlich auf die Palme. "Der übertreibt. Er soll nicht so herumheulen", ätzt sie und schockiert damit vor allem die anderen in der Villa. Als Raffa dann auch noch erfährt, dass Jeremy ein Auge auf Verführerin Franzi geworfen hat, ist ihre Toleranzgrenze überschritten.

In der Männervilla gesteht Jeremy, dass er in der Beziehung mit Raffa mehr gibt, als er zurückbekommt. "Ich trage meine Frau auf Händen, das mache ich gerne", so der Baden-Württemberger. Zudem kritisiert er die häufig beleidigende Art seiner Freundin.

Jeremy (26) ahnt bereits, dass er unerfreuliche Bilder von seiner Freundin bekommen wird. © Screenshot/RTL+

Kurz darauf landen die beiden (erneut) innig umschlungen im Bett und verbringen die Nacht zusammen. Am Morgen danach versichert die Reality-Teilnehmerin, dass nichts gelaufen sei: "War alles jugendfrei bei uns. Alle Hände waren da, wo sie hingehören."

Ob das so bleiben wird? Schließlich gestand Raffa nur einen Abend zuvor, dass ihr Liebesleben aktuell vor Langeweile nur so strotzen würde. "Ich will keinen Freund, ich will keinen Beschützer, ich will einfach nur mein Ding machen", lässt sie ihren Gefühlen freien Lauf.

Auch bei den Männern steht das Einzellagerfeuer an. Moderatorin Lola Weippert spoilert: "In der Frauenvilla ist die Verführung aktuell größer denn je."

Wen genau die 29-Jährige meint? Jeremy scheint es schon zu ahnen ...

Streaming-Tipp: Insgesamt 14 neue Folgen der 7. Staffel "Temptation Island" laufen ab 20. März immer donnerstags und jederzeit auf Abruf bei RTL+.