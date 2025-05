"Temptation Island"-Beben! Lola Weippert wird durch diese Moderatorin ersetzt

Köln - Die aktuelle Ausgabe von " Temptation Island " ist tatsächlich die letzte mit Lola Weippert (29): Die 29-Jährige wird in der nächsten Staffel durch "Make Love, Fake Love"-Moderatorin Janin Ullmann (43) ersetzt.

Führt bald etwa Janin Ullmann (43) Vergebene und Singles durch den RTL-Treuetest? © Rolf Vennenbernd/dpa

Seit 2021 fühlt Lola Weippert ihren Kandidaten bei "Temptation Island" und "Temptation Island VIP" auf den Treue-Zahn, damit ist nun jedoch Schluss: Wie RTL am Montagabend in einem Instagram-Clip bekannt gab, übernimmt Janin künftig den Job ihrer Kollegin!

In dem Video übergibt Lola das "Temptation"-Zepter feierlich an ihre Nachfolgerin, böses Blut herrscht zwischen den Moderatorinnen dabei aber keineswegs.

Stattdessen beglückwünscht Lola ihre Nachfolgerin herzlichst zu ihrer neuen Aufgabe und wünscht ihr eine tolle Zeit, während Janin verspricht: "Ich werde die Extra-Portion Drama mitbringen, also Challenge so was von accepted!"

Die 43-Jährige freut sich demnach schon riesig auf die neue Herausforderung auf der "Insel der Versuchung", wie sie bis über beide Ohren strahlend verriet.

Doch damit nicht genug: Darüber hinaus ließ Lola in dem kurzen Clip nämlich auch durchblicken, warum sie der Treuetest-Show künftig wohl den Rücken kehrt.