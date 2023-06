Dreister geht's kaum! Kaum abserviert, knutscht Fremdgeher mit Verführerin

Sarah (23) musste mit ansehen, wie ihr Freund sie vor laufender Kamera betrogen hat. © Screenshot/RTL+

Auch die anderen vergebenen Frauen haben an Nicos Bildern zu knabbern. "Wir haben uns 'nen Porno angeguckt", lässt Tatum (23) die Badezimmer-Sex-Szenen Revue passieren. Charline (25) pflichtet ihr bei: "So was Schlimmes haben wir bei 'Temptation Island' noch nie gesehen. Das ist ja das Schlimmste, was man machen kann bei diesem Experiment."

Den sowieso schon gesundheitlich angeschlagenen Verführer Antonino (25), der zuvor mit der betrogenen Sarah anbandelte, nehmen diese Storys besonders mit: "Ich weiß, was sie fühlt, ich spüre das!" Zudem packt er pikante Details aus dem Legat-Haushalt aus: "Seine [Nicos, Anm. d. Red.] Familie hat ihn abgestoßen und ihre Familie hat ihn aufgenommen. Er hat nicht mal 'ne Familie!"

Nachdem Sarah fix und fertig zurück in die Villa gekehrt ist, um ihre Sachen zu packen und nach Hause zu fahren, verabschiedet auch Antonino sich dramatisch von "Temptation Island". Für ihn sei es hier nicht um "Verführung", sondern um "Liebe" gegangen: "Ich hab auch Gefühle aufgebaut für sie."

In der Villa der vergebenen Männer brodeln unterdessen ganz andere Gefühle ...