Temptation Island: Hardcore-Flirt mit Verführerin - "Diese geile Mausi-Mausi braucht Liebe"

Portugal - Kann diese Staffel überhaupt noch schlimmer werden? In Folge 8 von " Temptation Island " hat eine vergebene Frau nach einer Masturbationsbeichte und öffentlichem Sex-Talk ihres Partners innerlich schon mit der Beziehung abgeschlossen. Der Fremdflirter lässt sich jedoch nicht beirren und baggert weiterhin mit Höchstgeschwindigkeit an seiner Verführerin.

Louis (27, r.) muss mitansehen, wie seine Freundin Tatum (23) in der anderen Villa über ihn herzieht. © Screenshot/RTL+

Kaum hallt der gefürchtete "Temptation"-Sound durch die Villa der vergebenen Männer, schießt die Anspannung in ungeahnte Höhen. Dieses Mal trifft es Louis (27), der mitansehen muss, wie seine Freundin Tatum (23) ihn in seiner Abwesenheit als "W***ser" bezeichnet. Es fallen Sätze wie: "Eigentlich will ich ja, dass Deutschland sieht, dass Louis ein H****sohn ist."

"Ich glaube, ich wäre richtig ausgetickt", kann Legat-Sohn Nico (24) die besonnene Reaktion seines Mitbewohners auf Zeit nicht nachvollziehen. "Das hat nichts an meinen Gefühlen für sie geändert", beharrt der langhaarige Berliner jedoch.

Eine Aussage, die Charline (25), nachdem sie Bilder von Adrian (24) bekommen hat, nicht mehr treffen kann. Als der Muskelmann einer Verführerin bestätigt, dass er manchmal lieber selber Hand anlegt, anstatt sich mit seiner Freundin zusammen Befriedigung zu verschaffen und dann auch noch die Anzahl von Charlines bisherigen Sexpartnern ausplaudert, ist das Entsetzen groß.

"Das öffnet mir irgendwie die Augen", erklärt die bitterlich enttäuschte Düsseldorferin. "Da brauche ich jetzt auch keinen Kuss mehr sehen, das ist safe eine Trennung. [...] Meinen Beziehungsstatus würde ich so beschreiben, dass es da keine Hoffnung mehr gibt."

Ironischerweise scheint sich Adrian seiner Taten derweil nicht im Geringsten bewusst zu sein ...