"Temptation Island" geht wieder los: Ein Paar hat diesmal besonders viel zu verlieren

Ab März stellen sich wieder vier Paare dem ultimativen Treuetest im TV. © RTL

Am Donnerstag ließ RTL die Treuetest-Bombe platzen und verkündete nicht nur, dass die erste Folge schon am 20. März (im Stream bei RTL+) zu sehen sein wird, sondern stellte im selben Zuge auch die vier Paare vor, die sich dem TV-Abenteuer stellen.

Schauplatz ist dabei die griechische Insel Korfu, während Moderatorin Lola Weippert (28) die Paare wie gewohnt durch das Treue-Experiment begleitet.

Schon vorab lieferte der Kölner Sender einen klitzekleinen Vorgeschmack auf das, was die Zuschauer in den kommenden Wochen erwartet, und versprach: "Es wird leidenschaftlich und emotional. [...] In dieser Staffel gibt es eine Folge mehr – weil so viel passiert."

Diese Paare stellen sich dem Liebes-Abenteuer!