"Temptation Island"-Nora im TAG24 Interview: "Ich bin auch alkoholfrei bumsbar"

Leipzig - Es ist so weit! Nora Lob , bekannt unter anderem aus " Temptation Island ", hat ihren ersten Song mit dem Titel "Heute wird geschluckt" rausgebracht. Wie es überhaupt dazu kam und pikante Details zu dem Musikvideo-Dreh verrät die Leipzigerin im TAG24-Interview.

Das Musikvideo, in dem Nora unter anderem oben ohne mit einem Mann tanzt, ist seit dem heutigen Freitag online. Wer alle heißen Szenen sehen will, kann es sich auf YouTube anschauen und natürlich anhören.

"Oh mein Gott, es war fucking dirty, also für ein Musikvideo ist es das Maximale. Ich habe meine Beine gespreizt im Bikini und mich mit Bier bespritzen lassen, mehr wäre ja wirklich schon für OnlyFans-Content".

Bei ihrem Musikvideo Dreh zu dem Ballermann-Song ging es wild zu. Nicht nur die Temperaturen waren an dem Tag sehr heiß.

Die Influencerin hatte bereits als Kind den Traum, eines Tages als Sängerin auf der Bühne zu stehen. Und dieser scheint nun in Erfüllung zu gehen!

Bei dem Musikvideo Dreh zu Noras Song "Heute wird geschluckt" ging es wild und spritzig zu. © privat

"Ich mag dieses Reizvolle. Wenn Du Dich ausziehen willst, zieh Dich aus. Wenn Du was mit dem haben willst, dann hab'! Ich finde viele Leute verpassen Ihr Leben, indem sie seriös rüberkommen wollen. Scheiß drauf was andere sagen, geh und hab Spaß!"

Nora will mit ihrem Song genau diese Botschaft in die Welt senden und andere motivieren, ihr Leben so zu leben wie sie es wollen.

"Ich finde, dass alle Menschen viele Facetten haben aber die meisten haben Angst das zu zeigen, weil jeder will Dich in Schubladen stecken. Ich will das genau anders vorleben."

Und viele Facetten hat die Leipzigerin auf jeden Fall. Neben Auftritten als Tänzerin und in TV-Shows dreht die Influencerin auch Comedy-Videos.



"Du kannst singen, tanzen, Reality-TV machen und auch irgendwann eine gute Mutter sein. Das widerspricht sich nicht."

Sie führte aus: "Heute habe ich mich halbnackt mit Bier vollspritzen lassen, morgen meditiere ich den ganzen Tag und übermorgen lege ich drei Männer flach. Also das ist alles möglich und das ist alles ok!"