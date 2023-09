Temptation Island VIP 2023: Promi-Paare enthüllt, SIE testen ihre Treue im TV

Kroatien - " Temptation Island VIP " kehrt zurück! In der Promi-Edition der Treuetest-Show mit Moderatorin Lola Weippert (27) stellen vier (mehr oder minder bekannte) Liebespaare ihre Beziehung auf die Probe. Auffällig: Allein drei der Duos haben ihren Ursprung bei "Bachelor in Paradise".

Am 3. Oktober 2023 startet die vierte VIP-Staffel beim Streaminganbieter von RTL , wie dieser am heutigen Freitagmorgen bestätigte. Demnach gehen die insgesamt zwölf neuen Folgen immer dienstags bei RTL+ online.

Denise Hersing und Lorik Bunjaku:

Als letztes Paar im Bunde haben auch Denise Hersing (27, Kandidatin von "Bachelor" Niko Griesert) und Lorik Bunjaku (26, Kandidat von "Bachelorette" Maxime Herbord) eine rosige Vergangenheit.

Trotz anfänglicher Skepsis inklusive vieler Höhen und Tiefen konnten die beiden bei "Bachelor in Paradise" die Finger nicht voneinander lassen. Ein richtiges Paar wurden sie aber erst, nachdem sie sich bei "Ex on the Beach" wiedersahen und es erneut funkte.

Seither lassen die blonde Flugbegleiterin und der Fußballer ihre Fans auch abseits der TV-Kameras per Social Media an ihrer Lovestory teilhaben. Ob mit "Temptation Island VIP" jetzt der nächste Tiefpunkt ansteht?