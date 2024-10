Sarah-Jane Wollny verzweifelt an Treuetest: "Ich schwöre es dir, der verliebt sich hier!"

Korfu (Griechenland) - Nach einigen wilden Partys und durchzechten Nächten in den " Temptation Island VIP "-Villen steht in Folge 4 des Treuetest-Formats endlich das erste Lagerfeuer an. Und das sorgt natürlich für jede Menge Gesprächs- und Zündstoff.

Zuerst versuchen die anderen vergebenen Frauen noch sie zu beruhigen, doch als Tinush beginnt, über das Potenzial zu reden, sich in eine Verführerin zu verlieben, sind auch sie baff. "Versteht ihr jetzt meine fucking Angst?!", echauffiert sich Sarah-Jane unter Tränen. "Ich kenne ihn so nicht! Ich schwöre es dir, der verliebt sich hier."

Die Laune von Sarah-Jane Wollny (26) erhält angesichts der Party-Eskapaden ihres langjährigen Freundes Tinush (26) einen gewaltigen Dämpfer: "Ich hätte nicht gedacht, dass in den ersten Tagen so krank viel passiert. Ich find's heftig, ich bin geschockt."

Rebecca (29) bekommt langsam, aber sicher den Eindruck, dass sie etwas Besseres als ihren jetzigen Freund verdient hat. © RTL

So richtig spannend wird die Lagerfeuer-Konfrontation mit Moderatorin Lola Weippert (28) aber vor allem durch den Fokus auf "Bachelor in Paradise"-Pärchen Adrian und Rebecca (29).

Laut dem 28-Jährigen ist das größte Problem ihrer Beziehung nämlich nicht sein Seitensprung, sondern stattdessen ihre daraus resultierenden Zweifel: "Es liegt ja nicht an mir. Sie muss mir einfach vertrauen können [...], aber sie sucht immer das Problem." Einsicht ist der erste Weg zur Besserung ... oder eben auch nicht.

Als Adrian dann auch noch Szenen gezeigt werden, in denen Rebecca sich über seine eifersüchtige Mutter aufregt, ist er geschockt: "Das, was ich da sehe, keine Ahnung, wer das ist. [...] Ich bin enttäuscht, dass ich es nicht früher erkannt hab."

Und auch ihre Flirts mit Single-Mann Göktug (27) lassen in ihm einen schlimmen Verdacht heranreifen: "Ich hab jetzt verstanden, warum wir hier sind. Sie will mir einen reinwürgen für das, was ich damals getan hab." Und das will Adrian natürlich nicht so leicht auf sich sitzen lassen.

Wenn bereits das erste Lagerfeuer derart tiefe Risse in ihrem Beziehungskonstrukt hinterlassen konnte, will man sich gar nicht ausmalen, was im Laufe der Staffel noch so bei den "Bachelors" passieren wird ...