Vergebene lästert in TV-Treuetest über ihren Freund: "Ich mag den gar nicht"

Korfu (Griechenland) - Kaum hat Jeremy (26) die schockierenden Bilder seiner Freundin am Lagerfeuer von " Temptation Island " verdaut, haut Raffaela (25) den nächsten Hammer hinterher. Während sie im Bett mit ihrem Verführer kuschelt, schüttet die 25-Jährige Marvin (30) ihr Herz aus. Doch plötzlich wird es ihm zu viel.

Marvin weiß gar nicht, was er darauf antworten soll. "Im Endeffekt war mir das auch ein bisschen zu viel", gesteht der Verführer und tritt die Flucht an.

Ihr ganzes Leben nur noch mit Jeremy schlafen? Das "ist irgendwie nicht natürlich", redet sie weiter. "Das will doch kein Schwein."

"Ich mag meinen Freund voll gerne. Ich mag den aber gar nicht so sehr", redet sie sich immer weiter in ihr Verderben. Blendet dabei anscheinend vollkommen aus, dass dieser nur einen Katzensprung entfernt ist und wahrscheinlich nicht mehr viele ihrer "Ausrutscher" erträgt.

"Mich stresst das gerade, dass ich Bock habe", gesteht sie Marvin im Bett. Dieser versucht sich unterdessen von Raffaela abzuwenden, während sie ihn immer wieder energisch an sich heranzieht.

Dass Raffa in der letzten Folge zumindest obenrum blank zieht, lässt Jeremy fassungslos zurück. "Ich bin vielleicht nicht Single, aber auf dem besten Weg dahin", stellt er in der Villa klar.

Eigentlich ist sie nicht sein Typ, doch von der Bettkante stoßen würde Jamy Alexandra (28) auch nicht. © Screenshot/RTL+

In der Männervilla muss sich Verführerin Alexandra (28) unterdessen durch ein schier endlos unangenehmes Gespräch mit Macho Jamy quälen.

Dieser gesteht ihr, dass Blondinen eigentlich gar nicht sein Typ sind. Doch mit Barbie, wie er sie ehrenvoll getauft hat, würde er schon ein "Auswärtsspiel" machen.

"Du bist so klein, du hast so einen Bottich […], ich würde das Ding versohlen, dass du am nächsten Tag nicht sitzen kannst", kommentiert er ihren Körper.

Wie es ihre Rolle verlangt, spielt Alexandra natürlich mit. Im Einzelinterview stellt sie allerdings klar: "Ich muss sehr, sehr oft meine eigene Meinung zurückstecken."