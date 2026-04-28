Teures Nachspiel für Dschungel-Star: Gigi Birofio muss nach Unfall-Drama blechen

Stuttgart - Realitystar Luigi Birofio (26) muss nach seinem schweren Autobahn-Crash auf der A81 im vergangenen Sommer nun ordentlich blechen.

Kurz nach dem Unfall veröffentlichte Gigi Birofio (26) Bilder des Unfalls. © gigibirofio/Instagram

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, bestätigte die Staatsanwaltschaft nun den Strafbefehl: "Dem Angeklagten wird fahrlässige Körperverletzung zum Nachteil von zwei Personen vorgeworfen." Die verhängte Geldstrafe beläuft sich demnach auf 60 Tagessätze.

Da sich die Höhe eines Tagessatzes nach dem monatlichen Nettoeinkommen richtet, dürfte die noch unbekannte Summe bei einem gut verdienenden Reality-Star erheblich ausfallen. Doch die Strafe des Gerichts ist wohl nur ein Teil der bevorstehenden Kosten.

Wie Birofio gegenüber "Bild" erklärt, greift er für weitere Unfallbeteiligte zusätzlich tief in den Geldbeutel.

"Ich muss 25.000 Euro an die Geschädigten zahlen", legt der 26-Jährige offen. Hierbei handelt es sich laut Bericht um Schadensersatz.

Der schwere Unfall ereignete sich laut Polizeiangaben an einem regnerischen Tag im August 2025. Der 26-Jährige verlor mit seiner rund 135.000 Euro teuren Corvette die Kontrolle und verursachte eine Kollision auf der A81 bei Ilsfeld, an der insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt waren.