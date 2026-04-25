25.04.2026 18:05 Fußball-Talent (18) bringt Ulla (†26) während Aufstiegsparty um

Mord im Dorf (Kabel Eins): In einer Mainacht 1987 endet das Leben von Ursula S. (†26) auf brutale Weise. Ihr Mörder ist ein angesehener Dorfbewohner.

Von Nico Zeißler

Soest - In einer Mainacht 1987 endet das Leben von Ursula S. (†26) auf brutale Weise. Dass ihr Mörder ein angesehener Dorfbewohner des nordrhein-westfälischen Ostönnen ist, schockiert seinerzeit alle.

Ursula S. (†26) wurde 1987 in Soest-Ostönnen ermordet. © Polizei Dortmund Weil die zweite Herrenmannschaft von Grün-Weiß Ostönnen überraschend den Aufstieg in Kreisliga B gepackt hatte, wird am 27. Mai 1987 ausgelassen gefeiert. Neben den Fußballern sowie deren Familien und Freunden sind auch Hans Helmut Basner, sein älterer Bruder und dessen Verlobte, das spätere Opfer Ursula "Ulla" S., dort. Gegen 3 Uhr verlässt die 26-Jährige die Örtlichkeit und läuft nach Hause. Etwa eine halbe Stunde später klingelt es und sie öffnet, da sie ihren Partner erwartet, der keinen eigenen Schlüssel zur gemeinsamen Wohnung besitzt. Doch in ihre vier Wände tritt ihr Mörder, der sie schlägt, würgt und mit mindestens 74 (!) Messerstichen bestialisch umbringt. TV & Shows Reality-Star über Beauty-Pfusch am Po: "Mir floss das flüssige Fett aus allen Nähten" "Das Opfer lag blutüberströmt vor dem Bett, der Kopf auf dem Bett abgelegt. Der ganze Oberkörper war mit Messerstichen übersät", berichtet der Dortmunder Kriminalhauptkommissar Gregor Schmidt in der Kabel-Eins-Serie "Mord im Dorf".

Mord im Dorf (Kabel Eins): Verlobter lange Zeit fälschlicherweise Hauptverdächtiger

Nachgestellte Szene: Mit bis an die Knöchel heruntergezogener Jogginghose und nur einer Socke bekleidet wurde die junge Frau in ihrer Wohnung aufgefunden. © Joyn Obwohl Ullas Jogginghose bis zu den Knöcheln heruntergezogen und sie ansonsten unbekleidet war, lassen sich keine Spuren einer Vergewaltigung feststellen. Die Ermittler merken schnell: Der Täter muss selbst bei der Feier gewesen sein. Andernfalls hätte er nicht gewusst, dass die junge Frau allein zu Hause ist. Ihr Verlobter gilt zunächst als tatverdächtig, denn viele Tötungsdelikte spielen sich im engsten familiären Umfeld ab. Stutzig macht die Polizei, dass er die Tote erst am Abend, viele Stunden nach der Tat, fand. Eben weil er keinen Schlüssel hatte und erst durch einen Hausbewohner hineingelassen wurde. TV & Shows Transfrau nach Zwangsouting in Reality-Show fassungslos: "Warst du mal was anderes?" Das Dorf ist in Aufruhr. Es gibt die wildesten Spekulationen und Gerüchte, jeder glaubt, etwas zu wissen.

Ostönnen ist ein Stadtteil der nordrhein-westfälischen Stadt Soest. © IMAGO/Hans Blossey

Mord im Dorf (Kabel Eins): Fußball-Talent wird 21 Jahre später überführt