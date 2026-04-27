Programmänderung bei "Wer weiß denn sowas?": Quizshow wird gestrichen

Hamburg - Neue Woche, neue Quizrunden! Ab Montag (27. April, 18 Uhr/Das Erste) treten prominente Gäste gemeinsam mit ihren Teamkapitänen Wotan Wilke Möhring (58) und Bernhard Hoëcker (55) bei " Wer weiß denn sowas? " gegeneinander an. Doch auch in dieser Woche gibt es wieder eine Ausnahme.

Am Montag tritt die Schauspielerin Simone Thomalla (61, 2.v.l.) und die Schauspielerin und Sängerin Heike Makatsch (54, 2.v.r.) bei "Wer weiß denn sowas?" gegeneinander an. © ARD/NDR/UFA SHOW & FACTUAL/Morris Mac Matzen

Während die Quizshow unter anderem im März bereits mit Programmänderungen für Aufsehen sorgte, wird es auch in dieser Woche nur vier statt fünf Folgen geben. Der Grund: Wegen des Feiertags am 1. Mai entfällt die Freitags-Episode.

Stattdessen zeigt die ARD auf dem Sendeplatz den Spielfilm "Gloria, die schönste Kuh meiner Schwester", bevor es dann mit der "Tagesschau" weitergeht. Doch bis dahin dürfen sich Quiz-Fans wieder auf spannende Duelle freuen.

Los geht es am Montag mit echten Schauspiel-Legenden. Heike Makatsch (54), die nicht nur in Deutschland, sondern auch international Schauspiel-Erfolge feierte, tritt gegen Simone Thomalla an. Die 61-Jährige wurde vor allem als Leipziger "Tatort"-Kommissarin Eva Saalfeld deutschlandweit bekannt.

Am Dienstag duellieren sich Tom Stein (26) und Hella-Sophia Gabbert (23). Beide begeistern als Pferde-Influencer auf Social Media zahlreiche Tierfans.