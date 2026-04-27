Nichts für schwache Nerven: "Reality Queens" liefern sich wilden Schlagabtausch in Reunion

Köln/Kolumbien - Dieses Wiedersehen ist anstrengender anzusehen als die gesamte zurückliegende " Reality Queens "-Staffel! Quasi im Minutentakt entbrennen neue Streitereien, Moderator Twenty4tim (25) schafft es kaum, die Trash-TV-Damen zu bändigen.

Selbst wenn man Kader Loth (53) ihre verbalen Entgleisungen zeigt, scheint sie diese nicht wirklich wahrzunehmen. © RTL

Im Laufe der einstündigen Reunion werden die krassesten Streits wieder neu aufgerollt, allen voran zwischen Kader Loth (53) und Tanja Tischewitsch (36). Letztere wirft Kader vor, in einer aus der Show geschnittenen Szene böse Worte über ihre Mutterschaft verloren zu haben.

Die RTL-Produktion ist gut vorbereitet und zeigt den besagten Schlagabtausch erstmals. Wortwörtlich schreit Kader Tanja an: "Wenn das Jugendamt mitkriegt, dass du in der Show handgreiflich wirst, wirst du ganz andere Konsequenzen bekommen." Mit "handgreiflich" meint Kader einen Schubser von Tanja.

"Ich bin einfach ruhig geblieben, weil ich dachte, ihr Kopf explodiert gleich", erinnert sich Tanja an Kaders Gebrüll. "Ich hab schon ihre Halsschlagader gesehen."

Richtig bizarr wird es dann wenige Minuten später, als die 36-Jährige eine Entschuldigung von Kader bezüglich der Jugendamt-Drohung erwartet. Und die 53-Jährige? Die scheint die Szene plötzlich wieder komplett vergessen zu haben und streitet alles ab.

Erst als alle Anwesenden auf Kader einreden, scheint sie überzeugt zu sein: "Ich hätte mich auch in meiner Ton- und Wortwahl besser ausdrücken müssen. Ich erkenne mich da wirklich nicht, das ist nicht meine Art, das tut mir leid."