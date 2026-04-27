Nichts für schwache Nerven: "Reality Queens" liefern sich wilden Schlagabtausch in Reunion
Köln/Kolumbien - Dieses Wiedersehen ist anstrengender anzusehen als die gesamte zurückliegende "Reality Queens"-Staffel! Quasi im Minutentakt entbrennen neue Streitereien, Moderator Twenty4tim (25) schafft es kaum, die Trash-TV-Damen zu bändigen.
Im Laufe der einstündigen Reunion werden die krassesten Streits wieder neu aufgerollt, allen voran zwischen Kader Loth (53) und Tanja Tischewitsch (36). Letztere wirft Kader vor, in einer aus der Show geschnittenen Szene böse Worte über ihre Mutterschaft verloren zu haben.
Die RTL-Produktion ist gut vorbereitet und zeigt den besagten Schlagabtausch erstmals. Wortwörtlich schreit Kader Tanja an: "Wenn das Jugendamt mitkriegt, dass du in der Show handgreiflich wirst, wirst du ganz andere Konsequenzen bekommen." Mit "handgreiflich" meint Kader einen Schubser von Tanja.
"Ich bin einfach ruhig geblieben, weil ich dachte, ihr Kopf explodiert gleich", erinnert sich Tanja an Kaders Gebrüll. "Ich hab schon ihre Halsschlagader gesehen."
Richtig bizarr wird es dann wenige Minuten später, als die 36-Jährige eine Entschuldigung von Kader bezüglich der Jugendamt-Drohung erwartet. Und die 53-Jährige? Die scheint die Szene plötzlich wieder komplett vergessen zu haben und streitet alles ab.
Erst als alle Anwesenden auf Kader einreden, scheint sie überzeugt zu sein: "Ich hätte mich auch in meiner Ton- und Wortwahl besser ausdrücken müssen. Ich erkenne mich da wirklich nicht, das ist nicht meine Art, das tut mir leid."
"Reality Queens"-Reunion ist nichts für schwache Nerven!
Auch der Beef zwischen Cecilia Asoro (30) und Gina-Lisa Lohfink (39) wird wieder zum Thema. Während der Dreharbeiten hatte Letztere angekündigt, der 30-Jährigen eine Unterlassungsklage zu schicken. Bisher sei das noch nicht geschehen, aber "der Anwalt sitzt draußen", so Gina-Lisa.
Doch was war eigentlich der Auslöser des damaligen Streits? Demnach sei das Team an einem Off-Day in ein Hostel einquartiert worden, in dem es dann auf einige "konsumierende" Menschen getroffen sei. "Es war in diesem Hostel nicht sicher, das hat die Produktion auch eingesehen", so Jenny Elvers (53).
Während die Teilnehmerinnen sich unsicher gefühlt hätten, hätte Gina-Lisa verkündet, sich dort "wie zu Hause" zu fühlen und bleiben zu wollen. "RTL würde uns doch niemals verrecken lassen", so ihr Argument.
Der Abend sei dann in einem Saufgelage von Gina-Lisa und Arielle Rippegather (35) geendet, woraufhin die beiden verkaterten Reality Queens am nächsten Morgen bei der Gruppen-Challenge versagt hatten.
Inmitten dieser Geschichte verlässt Gina-Lisa übrigens wutentbrannt das Studio, nur um kurz darauf mit den Worten "Mir war nur kalt" wiederzukommen. Chaos pur!
Wer diese nicht gerade entspannte Reunion der "Reality Queens" selbst sehen möchte, kann das im Stream bei RTL+ tun.
Titelfoto: Montage RTL