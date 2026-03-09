"Schamlos und ekelhaft": Eskalation nach Vorwurf in Mega-Reality-Show

Portugal - In der dritten Staffel " The 50 " kämpfen ab sofort wieder 50 Promis um eine Gewinnsumme für ihre Fans. Wenig verwunderlich, dass es angesichts der Bandbreite an besonderen Persönlichkeiten bereits in den ersten drei Auftaktfolgen kracht.

Kate Merlan (39) fühlt sich aufgrund einer Aktion von Lukas Baltruschat (31) unwohl. © Amazon Prime Video

Eine kleine Szene, die wohl noch für viele Reibereien sorgen wird, ereignet sich während des ersten Gruppenspiels der Staffel. Hier geht es ums Kopfrechnen, sodass eigentliche Ruhe und Konzentration gefragt sind. Eigentlich.

Kate Merlan (39) hat keine Lust auf bedächtiges Spielen und verkündet lautstark ihre Rechenergebnisse - ganz zum Ärger vom selbsternannten Wortführer Lukas Baltruschat (31), der die 39-Jährige beherzt zur Seite schiebt.

"Ich mag so was überhaupt nicht, ich fühl' mich in dem Moment super unwohl", erklärt Kate im Nachhinein. "Wenn ich sage, lass mich los, dann lässt du mich auch los!"

Noch bevor Lukas sich zu den Vorwürfen äußern kann, mischt sich plötzlich Umut Tekin (28) ein und schießt gegen seine altbekannte, seiner Ansicht nach "schamlosen und ekelhaften" Feindin: "Ich hasse sowas, dass ihr einen Menschen so ekelhaft im Fernsehen darstellen möchtet! Kate, übertreib' deine Rolle nicht!"