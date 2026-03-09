"Schamlos und ekelhaft": Eskalation nach Vorwurf in Mega-Reality-Show
Portugal - In der dritten Staffel "The 50" kämpfen ab sofort wieder 50 Promis um eine Gewinnsumme für ihre Fans. Wenig verwunderlich, dass es angesichts der Bandbreite an besonderen Persönlichkeiten bereits in den ersten drei Auftaktfolgen kracht.
Eine kleine Szene, die wohl noch für viele Reibereien sorgen wird, ereignet sich während des ersten Gruppenspiels der Staffel. Hier geht es ums Kopfrechnen, sodass eigentliche Ruhe und Konzentration gefragt sind. Eigentlich.
Kate Merlan (39) hat keine Lust auf bedächtiges Spielen und verkündet lautstark ihre Rechenergebnisse - ganz zum Ärger vom selbsternannten Wortführer Lukas Baltruschat (31), der die 39-Jährige beherzt zur Seite schiebt.
"Ich mag so was überhaupt nicht, ich fühl' mich in dem Moment super unwohl", erklärt Kate im Nachhinein. "Wenn ich sage, lass mich los, dann lässt du mich auch los!"
Noch bevor Lukas sich zu den Vorwürfen äußern kann, mischt sich plötzlich Umut Tekin (28) ein und schießt gegen seine altbekannte, seiner Ansicht nach "schamlosen und ekelhaften" Feindin: "Ich hasse sowas, dass ihr einen Menschen so ekelhaft im Fernsehen darstellen möchtet! Kate, übertreib' deine Rolle nicht!"
"The 50" ist wieder da: Sam und Rafi in erstes Drama verwickelt
Natürlich gibt es auch anderswo ordentlich Drama-Potenzial. So fackelt Fabio De Pasquale (31) nicht lange und drückt dem überraschten Sam Dylan (41) einen Kuss auf die Lippen. "Eigentlich hast du mich attackiert", stellt Sam fest.
"Ach komm, was ist ein Bussi? Wo ist das Problem?", stellt sich Fabio als Unschuldslamm dar - hat aber nicht mit Sams Freund Rafi Rachek (39) gerechnet, der ihm die Leviten liest: "Wir sind hier doch nicht im Puff! Wir sind hier nicht im Zoo, nicht im Affengehege! Ich mag so was nicht."
Fabios Methode, das Kriegsbeil zu begraben, besteht daraus, auf der nächsten Party einfach auch Rafi einen Kuss zu geben. Der findet das aber wie zu erwarten gar nicht so lustig.
"Nur weil ich schwul bin, heißt das nicht, dass ich sofort stigmatisiert werden kann, nach dem Motto 'Bleib mal locker'", regt sich der 39-Jährige ordentlich über den übergriffigen Italiener auf.
Die ersten drei Folgen der neuen Staffel "The 50" könnt Ihr ab sofort bei Prime Video streamen. Immer montags werden drei neue Episoden veröffentlicht.
Titelfoto: Montage Amazon Prime Video