Direkt in erster Entscheidungs-Show: Ross Antony sorgt für besonderen "Let's Dance"-Rekord
Köln - Die brandneue Staffel von "Let's Dance" steckt noch in den Kinderschuhen, da sorgen Publikumsliebling Ross Antony (51) und seine Tanzpartnerin schon für die erste Premiere.
Bereits in der allerersten Entscheidungs-Show setzt der ehemalige Sänger von "BroSis" an der Seite von Mariia Maksina (28) die erste Duftmarke, die die Konkurrenz womöglich aufhorchen lässt.
Denn: Die russische Profi-Tänzerin hat im Laufe ihrer "Let's Dance"-Karriere noch nie so viele Punkte geholt und war bei ihren ersten beiden Teilnahmen noch nie auf dem ersten Platz eines Show-Abends gelandet!
"Ich hatte noch nie 25 Punkte und ich war noch nie auf dem ersten Platz", freut sich die Bestie von Ekaterina Leonova (38) stolz über ihre Punkteausbeute. Auf den Lorbeeren ausruhen kommt für Mariia aber nicht in die Tüte - im Gegenteil.
Zusammen mit Ross sollen Zuschauer und Jury - mindestens in der nächsten Show - begeistert und um den Finger gewickelt werden.
"Die Peitsche wird noch mehr rausgeholt", lautet daher die Knallhart-Ansage für nächste Woche.
Scheitert Ross Antony an extrem hoch gelegter Latte?
Dass schon in der ersten Ausgabe die magischen Rekordpunkte fallen, macht die Sache für Mariia und Ross nicht unbedingt besser.
Das sieht auch Knallhart-Juror Joachim Llambi (61). "Das Problem, das Ross jetzt hat: Er hat sich selbst die Latte in der ersten Show schon da oben hingehängt", resümiert die Show-Ikone.
Auch Mariia sieht angesichts der bärenstarken Performance die Gefahr, dass Arbeit und Fleiß in der neuen Woche darunter leiden können. "Die Planke liegt jetzt hoch."
In ihren beiden bisherigen Teilnahmen hatte es die 28-Jährige mit Ex-Handballer Mimi Kraus (42) und Stefano Zarrella (35) nur auf die Plätze acht und zehn geschafft.
Die nächste Darbietung legen Mariia und Neuling Ross schon am kommenden Samstagabend aufs Parkett. Ab 20.15 Uhr überträgt RTL "Let's Dance" live. Parallel stehen die neuen Folgen auch bei RTL zum Abruf bereit.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa