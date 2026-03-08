Direkt in erster Entscheidungs-Show: Ross Antony sorgt für besonderen "Let's Dance"-Rekord

Köln - Die brandneue Staffel von " Let's Dance " steckt noch in den Kinderschuhen, da sorgen Publikumsliebling Ross Antony (51) und seine Tanzpartnerin schon für die erste Premiere.

Ross Antony und Mariia Maksina haben sich schon in Show Eins zu kleinen Mini-Favoriten gemausert. © Rolf Vennenbernd/dpa

Bereits in der allerersten Entscheidungs-Show setzt der ehemalige Sänger von "BroSis" an der Seite von Mariia Maksina (28) die erste Duftmarke, die die Konkurrenz womöglich aufhorchen lässt.

Denn: Die russische Profi-Tänzerin hat im Laufe ihrer "Let's Dance"-Karriere noch nie so viele Punkte geholt und war bei ihren ersten beiden Teilnahmen noch nie auf dem ersten Platz eines Show-Abends gelandet!

"Ich hatte noch nie 25 Punkte und ich war noch nie auf dem ersten Platz", freut sich die Bestie von Ekaterina Leonova (38) stolz über ihre Punkteausbeute. Auf den Lorbeeren ausruhen kommt für Mariia aber nicht in die Tüte - im Gegenteil.

Zusammen mit Ross sollen Zuschauer und Jury - mindestens in der nächsten Show - begeistert und um den Finger gewickelt werden.

"Die Peitsche wird noch mehr rausgeholt", lautet daher die Knallhart-Ansage für nächste Woche.