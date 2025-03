Dieser Ausraster hat Folgen! "Wie vom Teufel besessener" Reality-Star geht auf Ex-BFF los

Portugal - In der neuen Folge " The 50 " erreicht der Beef zwischen Georgina Fleur (34) und Sam Dylan (angeblich auch 34) eine neue Eskalationsstufe. Das bedeutet gleichzeitig den Rauswurf für eine der beiden Dramaqueens.

Vor allem aber Georgina bekommt am nächsten Morgen ihr Fett weg. Als sie in Yasin Mohameds (33) Armen aufwacht, ist sie sich zwar keiner Schuld bewusst - "Findet Ihr, ich hab übertrieben? Nein, oder?" -, muss die Show aber dennoch aufgrund ihres Gewaltausbruchs verlassen. Sam erhält für seine Provokation unterdessen nur eine Verwarnung.

Und wie: Eine wie immer nicht ganz nüchterne Georgina beginnt unvermittelt, brüllend mit ihrer Handtasche auf ihren ehemaligen BFF Sam einzuprügeln: "Du ekliger Mensch!". Hintergrund ist wohl Georginas seit Jahren bestehende Anschuldigung, Sam habe damals ihre Schwangerschaft an die Öffentlichkeit geleaked.

Eigentlich beginnt der Streit zwischen Sam und Kevin Schäfer (36), doch dann reißt plötzlich eine dritte Protagonistin die Sendezeit an sich.

Neues Traumpaar? Ennesto Monte (50) und Melody Haase (31) bandeln an. © Montage Amazon Prime Video

Während die einen sich streiten, verlieben sich die anderen ... oder so. Zumindest wird bei Melody Haase (31) und Ennesto Monte geflirtet, was das Zeug hält. Und das, obwohl der polygame 50-Jährige ja eine Frau UND eine Freundin hat.

"Valentinstag bist du immer gef****, da musst du immer zwei Blumensträuße kaufen", befindet Cosimo Citiolo (43) das Beziehungsmodell als ungeeignet.

Melody ist unterdessen angetan von Ennesto, der die "sexy und erotische" Sängerin mit Aufmerksamkeit und Komplimenten überschüttet. Gerne würde er mehr Zeit mit ihr verbringen, beichtet er, aber er traue sich nicht wegen seiner Frauen zuhause.

"Wenn ich neben dir sitze, fühle ich mich unsicher. ich hab sogar Angst, dass ich die Kontrolle verlieren kann", säuselt er Melody ins Ohr, die sich daraufhin an ihn schmiegt. Ob und was genau zwischen den beiden noch läuft, sieht man allerdings erst in der nächsten Folge.



Streaming-Tipp: Jeweils vier neue Folgen "The 50" werden immer montags bei Amazon Prime Video freigeschaltet.