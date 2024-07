"The Real Housewives of Munich": Zoff um Pelz, dann wird es schmutzig!

München - Endlich startet die Reality-Show "The Real Housewives" mit einem deutschen Ableger! Welche Dramen Dich in den ersten zwei Folgen erwarten und zwischen wem es schon zu Beginn kracht, liest Du hier.

Kleine Aufmerksamkeit zwischendurch: Pegah (31) bekommt von ihrem Mann André (36) einen Porsche geschenkt. © RTL

Auf welch großem Fuß die "Housewives" in München leben, wird dem Zuschauer schnell klar. Denn als Pegah (31) geknickt ist, weil sie noch nicht schwanger ist, wird sie von ihrem Mann André (36) als "Trostpflaster" mit einem luxuriösen Familienauto überrascht.

Mit ihrem Porsche Cayenne S düst sie zur Ablenkung nach St. Moritz zum exklusiven Snow Polo Turnier. Dort sorgt der Aufzug von Freundin Carina (33) im bodenlangen Pelzmantel schnell für Diskussionen: "Sie muss das mit ihrem Gewissen vereinbaren", erklärt Pegah patzig, die selbst nur Kunstfell trägt. Carina bleibt eiskalt: "Dann darfst Du auch keine Lederschuhe tragen".

Indes hofft München-Neuling Natalie (37) bei einem privaten Dinner Anschluss in der Nobel-Clique zu finden. Doch beim Tischgespräch sind die Seidenhandschuhe abgelegt: Für Pegah ist der Pelz-Streit noch nicht beendet. "Stell Dir vor, wir würden jetzt die Sissi häuten", bleibt sie beharrlich und zeigt auf Nathalies kleinen Hund.

"Jeder macht, was er für richtig hält", versucht Natalie verzweifelt den Abend zu retten. Sie hat extra eine Wahrsagerin eingeladen - nicht ahnend, welchen Schaden sie damit anrichten wird! Denn "Sarina" prophezeit Pegah prompt, dass aus ihrem Kinderwunsch so leicht nichts wird. "Grenzwertig was die Frau von sich gibt", urteilt Freundin Seher (38). "Das war ein No-Go", muss auch Gastgeberin Natalie eingestehen, für die es dann selbst hochemotional wird.

Den für ihre Beziehung zu Freund Matthias (36) sieht die Wahrsagerin Schwarz: "In diesem Jahr wird vom Universum alles getrennt, was nicht zusammen gehört", erklärt Sarina und sorgt so für viele Tränen am ersten gemeinsamen Abend der Ladys.