Dresdner "The Voice"-Kid Levy darf vom Finale träumen

Dresden - Bei Levy Müller (13) läuft es wie geschmiert. Der Dresdner Gymnasiast, der es in die aktuelle Staffel der Sat.1-Casting-Show " The Voice Kids " geschafft hat, ist auch außerhalb der Fernsehstudios erfolgreich.

Levy hat sich für den Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" qualifiziert. © privat

"Levy hat uns schon wieder alle überrascht", freut sich Mama Jana (45). Levy hat beim Sachsenausscheid des Wettbewerbes "Jugend musiziert" in Zwickau in der Kategorie Gesang volle 25 Punkte abgesahnt.

Er vertritt nun den Freistaat im Mai beim bundesweiten Wettbewerb in der Kategorie Sologesang Altersstufe 3 in Regensburg.

Den Erfolg hat Levy nicht zuletzt dem Gesangsunterricht an der "Dresdner Musikschule" zu verdanken. "Seit 2,5 Jahren werde ich von meiner Lehrerin Katrin Pehla-Döring unterrichtet", verrät Levy, der auch Gitarre spielt.

Wer hören will, wie gut Levy singt, hat bald Gelegenheit dazu: Am 21. März (20.15 Uhr, Sat.1) wird bei "The Voice Kids" die Battle-Runde mit Levy ausgestrahlt.