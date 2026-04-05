So lief das Voice-Finale für Levy aus Dresden

Dresden - Genau zehn Minuten vor Freitagmitternacht stand es fest: Katelyn (13 Jahre) aus Irland hat das Finale der SAT.1-Show " The Voice Kids " gewonnen. Zwölf junge Talente hatten es bis in die Liveshow geschafft, darunter auch der Dresdner Gymnasiast Levy Müller (13).

Levy Müller (13) hat es bis ins Finale von "The Voice Kids" geschafft. © JOYN/Richard Hübner

Alle vier Coaches (Leonie, Patrick Kelly, HE/RO, Álvaro Soler) konnten drei junge Sänger aus ihrem Team ins Berliner Live-Finale schicken.

Heiko und Roman Lochmann (HE/RO) begleiteten Levy, Lionella und Illia bis in die Endrunde.

Scheinwerfer an: Als siebenter Kandidat performte Levy den Unheilig-Song "Geboren, um zu leben" - cool gestylt mit Lederjacke, Hoodie und roten Chucks.

"Das ist ein echt großer Song, den zu singen, muss man sich erst mal trauen", so das Coach-Duo HE/RO anerkennend.

Sie finden für Levy berührende Worte: "Du bist ein ganz besonderer Junge. Du bist mit uns auf eine große Reise gegangen. Wenn Du einen Song singst, dann bist Du in Deiner kleinen eigenen Blase und machst den Song zu Deinem. Das macht einen Künstler aus." Mehr Lob geht nicht.