Spannung in den Battles von "The Voice Kids": Schafft Leipziger Fabio (15) es bis ins Finale?
Berlin/Leipzig - Bei "The Voice Kids" geht es in den "Battles in Concert" um den Einzug ins Finale. Die Besten aus jedem Team messen sich in direkten Duellen und nur jeweils eine Person kommt weiter. Auch Fabio (15) aus Leipzig träumt vom Sieg zusammen mit seinem Coach Álvaro Soler (35).
Der drückt ihm aber ein "Battle" mit starken Konkurrenten auf. Fabio muss sich mit Ella (14), Jamie (14) und Sarah (15) messen. Drei von ihnen waren Vierer-Buzzer, die alle Coaches gern in ihren Teams haben wollten.
Popsänger Soler schwört sein Team zusammen ein. "Ihr seid jetzt eine Band. Ihr seid kein Battle. Musik kann man nicht gegeneinander machen, sondern nur miteinander", sagt er in der neuen Folge.
Ihr "Battle"-Song war in Deutschland ein absoluter Chart-Erfolg und ist keine leichte Nummer. Sie sollen "I See Fire" von Ed Sheeran (35) singen. Die Proben laufen alles andere als gut, denn nur eines der Talente kennt den Song überhaupt und alle anderen sind deswegen extrem schüchtern – auch Fabio.
"Ich habe viel Potenzial gesehen, aber gerade sind wir noch bei Baby-Schritten. Das muss sich noch sehr, sehr krass entwickeln", sagt Álvaro Soler nach den Proben. Der Druck ist groß.
Fabio muss a cappella singen - keine leichte Aufgabe
Fabio eröffnet das "Battle" mit einer extra Herausforderung, denn er muss den ersten und sehr charakteristischen Teil des Liedes a cappella singen. Der Leipziger meistert die Aufgabe und seine samtweiche Stimme hallt durch das Studio.
Auch in den Harmonien überzeugt er, doch die Konkurrenz schläft nicht. "Das war wirklich die beste Performance, die ich von euch gesehen habe", stellt Coach Álvaro Soler (35) fest.
Michael Patrick Kelly (48) lobt die Talente: "Das war eine Weltklasse-Performance", sagt er. "Ich würde mich sehr freuen, Jamie noch mal im Finale zu sehen." Popsängerin Leony (28) unterstützt dagegen den 15-Jährigen. "Mein Favorit hier war Fabio, weil er da steht wie der coolste Typ und so eine besondere Stimmfarbe hat", erklärt sie.
"Was mache ich jetzt?", fragt Soler überfordert. Am Ende fällt ihm die Entscheidung aber leicht. "Eine oder einer von euch hat bewiesen, dass Aufgeben keine Option ist. Schon einmal hier gewesen, dieses Mal Vierer-Buzzer und direkt ins Finale. Fabio, let's go", verkündet er.
"Er hat wirklich allen gezeigt, dass er mit seiner Stimme, seinem Charisma und seiner Attitude auf jeden Fall ein Finale-Kandidat ist", fährt er fort. "Ich kann's nicht glauben. Das ist einfach crazy", freut sich der 15-Jährige, der am 3. April im großen Finale auftreten wird.
"The Voice Kids" mit den "Battles in Concert" seht Ihr am Freitag und Samstag um 20.15 Uhr bei Sat.1 und zum Streamen bei Joyn.
Titelfoto: Bildmontage: Joyn/Claudius Pflug