Spannung in den Battles von "The Voice Kids": Schafft Leipziger Fabio (15) es bis ins Finale?

Bei "The Voice Kids" geht es in den "Battles in Concert" um den Einzug ins Finale. Auch Fabio aus Leipzig träumt vom Sieg mit seinem Coach Álvaro Soler.

Von Tamina Porada

Berlin/Leipzig - Bei "The Voice Kids" geht es in den "Battles in Concert" um den Einzug ins Finale. Die Besten aus jedem Team messen sich in direkten Duellen und nur jeweils eine Person kommt weiter. Auch Fabio (15) aus Leipzig träumt vom Sieg zusammen mit seinem Coach Álvaro Soler (35).

Fabio (15) aus Leipzig träumt vom großen Finale bei "The Voice Kids". © Joyn/Claudius Pflug Der drückt ihm aber ein "Battle" mit starken Konkurrenten auf. Fabio muss sich mit Ella (14), Jamie (14) und Sarah (15) messen. Drei von ihnen waren Vierer-Buzzer, die alle Coaches gern in ihren Teams haben wollten. Popsänger Soler schwört sein Team zusammen ein. "Ihr seid jetzt eine Band. Ihr seid kein Battle. Musik kann man nicht gegeneinander machen, sondern nur miteinander", sagt er in der neuen Folge. Ihr "Battle"-Song war in Deutschland ein absoluter Chart-Erfolg und ist keine leichte Nummer. Sie sollen "I See Fire" von Ed Sheeran (35) singen. Die Proben laufen alles andere als gut, denn nur eines der Talente kennt den Song überhaupt und alle anderen sind deswegen extrem schüchtern – auch Fabio. The Voice Kids Dresdner "The Voice"-Kid Levy darf vom Finale träumen "Ich habe viel Potenzial gesehen, aber gerade sind wir noch bei Baby-Schritten. Das muss sich noch sehr, sehr krass entwickeln", sagt Álvaro Soler nach den Proben. Der Druck ist groß.

Álvaro Soler (35) kann nur wenige Talente mit ins Finale nehmen. © Joyn/Claudius Pflug

Fabio muss a cappella singen - keine leichte Aufgabe