Trotz "Weltklasse-Performance": Leipziger Fabio (15) geht bei Primetime-Show leer aus!

Berlin/Leipzig - Wenn die Trauer verflogen ist, kommt sicher der Stolz durch. Ein Jahr nach seinem Scheitern in den "Blind Auditions" hat es Fabio (15) aus Leipzig bis ins Finale von " The Voice Kids " geschafft. Dort aber gab es trotz Extra-Boost kein Vorbeikommen an Gewinnerin Katelyn (13).

Fabio (15) aus Leipzig sang im "The Voice Kids"-Finale "There's Nothing Holding Me Back" von Shawn Mendes (27). © Joyn/Claudius Pflug

Zwölf Talente standen am Freitagabend auf der Berliner Bühne, performten vor Live-Publikum, ihren Coaches und 3,11 Millionen Zuschauern vor den Fernsehern.

Mit seinem selbstbewussten Auftreten, tollen Performances und natürlich einer außergewöhnlich guten Stimme wählte Fabios Coach Alvaro Soler (35) den in Leipzig lebenden Venezolaner bis ins Finale.

Und dabei war er im vergangenen Jahr noch in den "Blind Auditions" gescheitert! "Die Coaches, die letztes Jahr hier saßen, müssen wirklich taub gewesen sein", sagte Co-Moderator Wincent Weiss (33) und richtete diese Memo auch an sich selbst, denn auch er war 2025 Kids-Coach.

Soler bewunderte Fabios Mut, sich nach der Niederlage 2025 wieder beworben zu haben. "Das ist dein Charakter. Wenn du eine Sache vor Augen hast, gehst du hinterher, bis du es schaffst. Das hat man heute gespürt. Das war eine Weltklasse-Performance, wirklich."

Fabios Performance zu Shawn Mendes' (27) Hit "There's Nothing Holding Me Back", für den er erstmals in dieser Staffel mit Gitarre auf der Bühne stand, konnte Soler begeistern. "Er ist nicht nur ein Sänger, er ist ein Künstler, ein Allrounder", so der 35-Jährige, der ihm fünf Extra-Prozentpunkte für das folgende Televoting schenkte.