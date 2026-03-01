Dresdner überzeugt Jury: Levy bei The Voice Kids weiter

Dresden - Zwei Teams haben sich bei der Blind Audition umgedreht - Levy Müller (13) hat es mit dem Rosenstolz-Song "Auch im Regen" in der SAT.1-Show " The Voice Kids " eine Runde weiter geschafft.

Mit "Auch im Regen" von Rosenstolz überzeugte Levy (13) bei "The Voice Kids". © JOYN/Richard Hübner

"Ich bin sehr, sehr glücklich", strahlt Levy, während Mama Jana (45) hinter der Bühne vor Freude tobte.

Levy - den Dresdnern aus dem Sommertheater "Wanderer über dem Nebelmeer" auf Schloss Übigau bekannt - begeisterte zwei Coaches: Leony (28) und das Duo HE/RO (Heiko und Roman Lochmann, beide 26) drehten sich in den Sesseln um.

Für die weitere Zusammenarbeit wählte Levy als Coaches HE/RO, um sich auf die Battles vorzubereiten, die am 20. März starten.