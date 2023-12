"The Voice Kids": Lena Meyer-Landrut und Co. suchen 2024 wieder kleine Stars

Die Coaches suchen ab 7. Januar die "Voice Kids 2024". © Julian Essink/Seven.One/dpa

Ausgestrahlt wird die zwölfte Staffel der Castingshow für Kinder zwischen sieben und 15 Jahren bereits im Frühjahr, wie der Sender SAT.1 am Mittwoch mitteilte. Das Motto bei den Blind Auditions am 7. Januar in Berlin lautet: "Sing like no one's watching!"

"Ich kann es kaum erwarten, die beeindruckenden Stimmen der 'Voice Kids 2024' zu hören! Und ich hab's einfach im Gefühl", wird Meyer-Landrut in der offiziellen Pressemitteilung zitiert und sie fügt an: "Ich bin bereit, für tolle Talents zu buzzern!"

Auch Michi Beck und Smudo freuen sich schon nach eigenem Bekunden, "wieder beim Wettstreit um Talente und Musik dabei zu sein".

Demnach haben sie hohe Erwartungen: "Und natürlich wollen wir an die erfolgreichen vergangenen Staffeln anknüpfen und fiebern einem dritten Sieg entgegen. Wenn Lena sagt, sie schubst uns vom Thron, kann sie das gerne versuchen!"