Neue Regel bei "The Voice of Germany" bringt Bill Kaulitz zum Verzweifeln: "Ist doch bescheuert!"

Von Christoph Carsten

Berlin - In der aktuellen Staffel von "The Voice of Germany" ist so manches anders. Das passte am Freitagabend nicht allen Coaches.

In Folge 15 ging vor allem Coach Bill Kaulitz (34, M.) der Arsch auf Grundeis. © ProSieben/SAT.1/ Richard Hübner In Folge 15 hieß es endlich: Team gegen Team! Statt der "Sing Offs" entscheiden in diesem Jahr die "Teamfights", welche Kandidaten der Coaches Shirin David (28), Giovanni Zarrella (45), Bill und Tom Kaulitz (beide 34) sowie Ronan Keating (46) im Halbfinale landen. Dabei fordert jeweils ein Talent ein anderes aus einem anderen Team heraus - das Publikum entscheidet, wer von den zwölf Kandidaten auf den "Hot Seat" kommt und sich damit einen Platz unter den besten vier sichern kann. Shirin David schickte zunächst Yang Ge (34) mit einer eigenen Version von Lady Gagas (37) "Pokerface" in den Ring. "Sie ist eine absolute Granate", zeigte sich die Rapperin begeistert. The Voice of Germany The Voice of Germany: Scheitern diese Favoriten an ihrer Nervosität? Doch trotz der Vorschusslorbeeren musste sich Yang Ge im Anschluss gegen Dan (43) aus Giovanni Zarellas Team geschlagen geben. Mit "Someone you loved" von Lewis Capaldi (27) konnte die Reibeisenstimme das Publikum von sich überzeugen und den "Hot Seat" erklimmen. So ging es in der Folge munter weiter: Jaqueline (34) aus dem Team Ronan Keating beispielsweise besang mit "Not fair" von Lily Allen (38) die mangelnde Bettperformance so mancher Männer - musste sich dann aber Joy (25) aus Shirins Team geschlagen geben. Die gebürtige Philippinerin sorgte mit "Chandelier" von Sia (47) für einen Gänsehaut-Moment und wird nicht umsonst von der Jury bereits als Favoritin gehandelt.

"The Voice of Germany": Bill und Tom Kaulitz bangen um Platz im Halbfinale