Shirin David teilt gegen "The Voice"-Coaches aus: "Der steht auf MILFs ..."

Von Christoph Carsten

Berlin - Kleine Spitzen gegen die konkurrierenden Coaches gehören bei "The Voice of Germany" mit dazu. Doch ist Shirin David (28) mit ihrem Rundumschlag in der neuesten Folge zu weit gegangen?

Beim Kampf um die Kandidaten kämpfen die Coaches bei "The Voice of Germany" mit harten Bandagen. © ProSieben/SAT.1 / André Kowalski Auch am Donnerstag buhlten die Kandidaten bei den Blind Auditions wieder um die Gunst der neuen Coaches, zu denen neben Shirin David auch Ex-Boyzone-Urgestein Ronan Keating (46), Giovanni "Fantastico moderiert" Zarrella (45) und die Kaulitz-Zwillinge Bill und Tom (beide 34) zählen. Zu den Kandidaten gehörte etwa Johann Bardowicks (25) aus Hamburg, der mit seiner Performance von "City of Stars" aus dem "LaLaLand"-Soundtrack die gesamte Jury in letzter Sekunde zum Buzzern bewegte. Giovanni Zarella fragte fassungslos: "Was war das gerade für eine Taktik?" Johanns Mutter war im Backstage so mit den Nerven am Ende, dass Moderator Thore Schölermann (39) ihr erstmal einen Beruhigungs-Sekt in die Hand drückte. The Voice of Germany The Voice mit Stotter-Start: Zuschauer von diesem Coach nur genervt Die Coaches kämpften mit harten Bandagen um Johann und übertrumpften sich gegenseitig mit Lobpreisungen - Giovanni umgarnte nicht nur den Kandidaten, sondern auch gleich dessen Mama! Am Ende schaffte es der Italiener mit seiner Charme-Offensive tatsächlich, den talentierten Sänger in sein Team zu holen. Shirin David wollte sich den Schmeicheleien ihrer Kollegen nicht anschließen und griff stattdessen in die Rap-Trickkiste: Die Konkurrenz sollte mit treffenden Disses ausgeschaltet werden.

Shirin David rockt die "The Voice"-Bühne mit den anderen Coaches