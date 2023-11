Krach bei den "The Voice"-Coaches: "Ich bin ab heute nicht mehr ansprechbar"

In der zweiten Runde der Teamfights kämpften die Talente bei "The Voice of Germany" um den Einzug ins Halbfinale. Das sorgte bei den Coaches für Zündstoff.

Von Christoph Carsten

Berlin - In der zweiten Runde der Teamfights kämpften die Talente bei "The Voice of Germany" am gestrigen Freitag erneut um den Einzug ins Halbfinale. Das sorgte bei den Coaches für gehörigen Zündstoff.

Die Teamfights sorgten am Freitag bei "The Voice of Germany" für Sticheleien und Seitenhiebe unter den Coaches. © ProSieben/SAT.1/ Richard Hübner Diese neue Regelung hat es in sich: Statt der gewohnten Sing-Offs entscheiden in diesem Jahr die Teamfights darüber, welche Kandidaten es am Ende unter die besten zwölf schaffen. Die Talente der Coaches Shirin David (28), Giovanni Zarrella (45), Bill und Tom Kaulitz (beide 34) sowie Ronan Keating (46) fordern sich immer aufs Neue gegenseitig heraus, um sich ihren Platz auf dem "Hot Seat" zu sichern. "Ich hätte nie gedacht, dass uns das emotional so mitnimmt!", brachte Bill die Stimmung unter den Coaches gleich zu Beginn auf den Punkt. The Voice of Germany The Voice-Wahnsinn: Warum Bill Kaulitz bei diesem Battle grün vor Neid wurde Überhaupt war der extravagante Teil der "Tokio Hotel"-Zwillinge an diesem Abend mit so mancher Entscheidung seiner Jury-Kollegen überhaupt nicht einverstanden. "Ich nehme das immer super persönlich, Ronan", meckerte Bill, als Ronan Keating sein Talent Alex (24) gegen Sebastian (38) aus dem "Team Toll" ins Rennen schickte. Sebastian durfte in dieser Runde seinen Platz auf dem Hot Seat behalten - doch nicht für lange. Denn kurz darauf forderte Shirin die Kaulitz-Brüder erneut heraus: diesmal mit Richard (20), der "Jealous" von Labrinth sang und mit seiner Performance Sebastian heraus kegelte. Zu viel für Bill: "Wir werden angegriffen ohne Ende hier heute!", beschwerte sich der 34-Jährige. Doch die Kaulitz-Brüder sollten ihre Rache bekommen. Mit ihrem Talent Marc (16) holte "Team Toll" erfolgreich zum Gegenangriff aus! Mit seiner Monster-Darbietung von "If I Ain't Got You" von Alicia Keys (42) hatte der ehemalige "The Voice Kids"-Kandidat das Studio-Publikum auf seiner Seite - und Richard musste seinen Platz räumen.

"The Voice": Kein Hot Seat für Team Giovanni