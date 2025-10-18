Provokanter Bandname: Rocker Marc sorgt für rote Ohren bei "The Voice of Germany"

Berlin - Die 15. Staffel von The Voice of Germany geht in die heiße Phase. Die Blind Auditions neigen sich dem Ende zu und die letzten Plätze für die bevorstehenden Battles mussten vergeben werden. Einer der letzten Kandidaten war Marc Spitze (27) aus der Lutherstadt Eisleben ( Sachsen-Anhalt ). Konnte er mit einem Rocksong die Coaches überzeugen?

Marc Spitze (27) ist bei den Battles dabei - aber wer ist sein Coach? © Joyn

Wenn Marc einmal nicht singt, dann nimmt er am selbsternannten "Oma Rosi Candybraun Cup" teil. Zusammen mit seinen Freunden bastelt er aus unterschiedlichsten und unmöglichsten Dingen ein rollendes Gefährt zusammen und fährt damit eine abschüssige Straße hinunter.

Wer dabei zuerst am Ziel ist und unverletzt ankommt, gewinnt. "Ein bisschen wie 'Jackass', nur nicht ganz so eklig", beruhigte der 27-Jährige.

Musikalisch liebt es der hartgesottene Kerl rockig. Kein Wunder also, dass er mit dem Song "Best Of You" von den "Foo Fighters" die Coaches überzeugen will. "Das ist einfach eine geile Nummer. Schön zum Schreien", sagte er vor seinem Auftritt.

Während des Singens fühlte sich Marc trotz großer Aufregung immer besser in den Song hinein. Auch Coach Rea Garvey (52) feierte währenddessen unter vollem Körpereinsatz mit.

Doch mit dem Drücken des Buzzers, um den 27-Jährigen in sein Team zu holen, zögerte er.