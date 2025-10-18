Provokanter Bandname: Rocker Marc sorgt für rote Ohren bei "The Voice of Germany"
Berlin - Die 15. Staffel von The Voice of Germany geht in die heiße Phase. Die Blind Auditions neigen sich dem Ende zu und die letzten Plätze für die bevorstehenden Battles mussten vergeben werden. Einer der letzten Kandidaten war Marc Spitze (27) aus der Lutherstadt Eisleben (Sachsen-Anhalt). Konnte er mit einem Rocksong die Coaches überzeugen?
Wenn Marc einmal nicht singt, dann nimmt er am selbsternannten "Oma Rosi Candybraun Cup" teil. Zusammen mit seinen Freunden bastelt er aus unterschiedlichsten und unmöglichsten Dingen ein rollendes Gefährt zusammen und fährt damit eine abschüssige Straße hinunter.
Wer dabei zuerst am Ziel ist und unverletzt ankommt, gewinnt. "Ein bisschen wie 'Jackass', nur nicht ganz so eklig", beruhigte der 27-Jährige.
Musikalisch liebt es der hartgesottene Kerl rockig. Kein Wunder also, dass er mit dem Song "Best Of You" von den "Foo Fighters" die Coaches überzeugen will. "Das ist einfach eine geile Nummer. Schön zum Schreien", sagte er vor seinem Auftritt.
Während des Singens fühlte sich Marc trotz großer Aufregung immer besser in den Song hinein. Auch Coach Rea Garvey (52) feierte währenddessen unter vollem Körpereinsatz mit.
Doch mit dem Drücken des Buzzers, um den 27-Jährigen in sein Team zu holen, zögerte er.
Bandname lässt Shirin David ungläubig nachfragen
Anders machten es die Musiker Nico Santos (32) und Michi Beck (57) mit seinem Kollegen Michael Bernd "Smudo" Schmidt (57). Sie buhlten um die Gunst des Sängers.
Als sie mehr über ihn erfahren wollten, berichtete der Eislebener von seiner bisherigen musikalischen Vergangenheit. Dabei erwähnte er den Namen der Band, in der er Bass spielt.
Als die Coaches "Clitcommander" (zu Deutsch etwa "Klitoris-Kommandant") zu Ohren bekamen, musste Shirin David (30) noch einmal ungläubig nachfragen, ob sie den Namen richtig verstanden hatte. Smudo hingegen findet ihn "geil".
Am Ende des Auftritts kam der Rocker nicht drumherum, zu entscheiden, welchen Coach er für seinen weiteren Weg in der Show nehmen möchte. "Eine schwierige Entscheidung. Deshalb würde ich rein aus dem Bauch heraus entscheiden", teilte der 27-Jährige mit.
Für welchen Coach sich Marc Spitze entschieden hat und wie es für ihn in der Show weitergeht, seht Ihr immer donnerstags und freitags bei "The Voice of Germany" abwechselnd auf ProSieben und Sat.1 um 20.15 Uhr oder auf Abruf bei Joyn.
Titelfoto: Joyn