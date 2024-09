"The Voice" ist zurück! Wer überzeugt die Coaches zum Start von Staffel 14?

Berlin - " The Voice of Germany " ist zurück! Am heutigen Donnerstag läuft die erste Folge von Staffel 14 der beliebten Castingshow im Free-TV. Welche Talente können die Profis aus der Jury überzeugen?

Die Coaches Samu Haber (48, v.l.n.r.), Kamrad (27), Yvonne Catterfeld (44) und Mark Forster (41) sind wieder auf Talente-Suche. © Joyn/André Kowalski

Bei den Blind Auditions heißt es erneut: Nur die Stimme zählt! Nur wer mit seinem Gesang abliefert und mit seiner Performance berührt, hat die Chance, einen der begehrten Plätze im Team eines Coaches zu ergattern.

Für die Jury hat sich ProSiebenSat. 1 in diesem Jahr drei alte Hasen und einen Neuling ins Boot geholt.

Mark Forster (41), Yvonne Catterfeld (44) und Samu Haber (48) kennen Fans schon aus vergangenen Staffeln. In diesem Jahr kehren die "The Voice"-Urgesteine an die Buzzer zurück.

Neu dabei ist Singer-Songwriter Kamrad, der mit 27 Jahren zugleich das Jury-Nesthäkchen bildet. Davon lässt sich der aus der Nähe von Wuppertal stammende Musiker aber nicht einschüchtern. "Ich bin nicht gekommen, um nur zuzugucken, mein Ziel ist es, das Ganze aufzumischen", erklärte Kamrad selbstbewusst.

Eine Besonderheit in diesem Jahr: Schon jetzt ist bei Joyn die Bonus-Folge "The Voice of Germany - The Warm-Up-Show" im Stream verfügbar. Darin bekommen "The Voice"-Ultras schon vorab einen Einblick in das, was in Staffel 14 passieren wird.

Etwa: Welche Coaches bekommen sich in diesem Jahr weswegen in die Haare? Und noch wichtiger: Was steckt hinter dem Kuss von Mark und Kamrad?