The Voice of Germany: Diese Liebe rührt die Coaches zu Tränen

Berlin - Große Gefühle bei "The Voice of Germany" : Die achte Folge der aktuellen Staffel stand am Freitag ganz im Zeichen der Liebe.

Mit ihrer Interpretation von "Fall On Me" von Andrea und Matteo Bocelli sorgte das Paar bei seinem ersten gemeinsamen Gesangsauftritt auf der großen Bühne gleich für einen absolut magischen Moment.

The Voice of Germany

Noch vor der Show schmetterte Giovanni Zarrella (45) die unvergessliche Arie "Nessun Dorma" und machte so gleich zu Beginn klar, was die Zuschauer zu erwarten hatten: Gänsehaut-Momente und ganz viel Amore!

Giovanni Zarrella (45, l.) und Tom Kaulitz (34) konnten ihre Tränen nicht verbergen.

Ronan und Giovanni zögerten nicht lange mit dem Buzzern, Tom war die Rührung deutlich anzusehen und auch Shirin schüttelte ungläubig den Kopf.

"Oh mein Gott, ihr seid so gut, das gibt es gar nicht", sagte Giovanni nach dem Auftritt mit Tränen in den Augen. Sein Herz sei stehen geblieben, erklärte Ronan.

Und als der Ire die romantische Geschichte des Paares erfuhr, hielt er fest: "Das ist die Lovestory von 'The Voice of Germany'. Das ist perfekt." "Diese Liebe überträgt sich auf die Musik", ergänzte Giovanni. Am Ende entschied sich das Paar aber für Ronan Keating.

Das Liebes-Duett von Arestak und Katharina sollte bei der Jury noch nachwirken. Denn es wurde noch einmal romantisch, als Giovanni sich mit an einer ganz speziellen Bitte an Ronan wandte: "Ich hab einen Wunsch. 'If Tomorrow Never Comes' - wir beide ..."

Und so schmetterten die beiden Coaches zusammen die Ronan-Keating-Ballade, zu der Giovanni laut eigener Aussage auf seiner Hochzeit mit Ehefrau Jana Ina (46) getanzt hatte. Hach ...