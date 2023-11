04.11.2023 14:32 The Voice-Wahnsinn: Warum Bill Kaulitz bei diesem Battle grün vor Neid wurde

Nach diesem Auftritt von Egon und Susan ("Bring Me to Life" von Evanescence) konnte Ronan Keating bei The Voice gar nicht anders. Er ließ beide weiter.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - Dieser Auftritt riss bei The Voice alle von den Stühlen. Star-Gastjurorin Rita Ora (32) lauschte mit offenem Mund, Shirin David (28) konnte kaum glauben, was Susan Albers (39) und Egon Herrnleben (40) da auf die Bühne brachten - und Ronan Keating (46) konnte nicht mehr aufhören zu grinsen. So stolz war der Ire auf seine Schützlinge. Egon (40, l.) und Susan (39) legten eine großartige Performance hin. © ProSieben/SAT.1 / André Kowalski Die beiden könnten unterschiedlicher kaum sein. Er, der Metal-Sänger aus Bamberg. Sie, der Viererbuzzer mit der Wahnsinns-Stimme. Dennoch fand Ronan Keating nach schlaflosen Nächten den perfekten Song für das "Unmatch": "Bring Me to Life" von Evanescence. Schon die Proben verliefen vielversprechend. Was sie dann aber auf der Bühne performten, übertraf noch einmal die Erwartungen. Sie brachten die Halle zum Beben. "Das ist auf jeden Fall in diesem Jahr in den Top drei meiner Lieblingsbattles. Ronan, großartige Arbeit", lobte Giovanni Zarrella (45) den Wahnsinns-Auftritt. "Beide volle Punktzahl. Gekillt habt ihr es." The Voice of Germany Bremsen-Panne bei "The Voice of Germany": Erst schreit die Moderatorin, dann ein Coach Nur Bill und Tom Kaulitz (beide 34) haben den Korb von Susan offenbar immer noch nicht verkraftet. Obwohl sie die Kaulitz-Brüder schon kannte, entschied sie sich für Ronan Keating als Coach. "Eigentlich wollte ich mit dir kein Wort mehr reden", berichte Bill. Auch den Metal-Sänger hätte Team Toll gerne in ihrem Team gehabt. "You brought me back to life", lobte Star-Gast Rita Ora (32). © ProSieben/SAT.1 / André Kowalski Ronan Keating nimmt beide mit in die Teamfights "Das Ding ist nur, ich muss bei der Performance natürlich sagen: Ich bin ein bisschen grün vor Neid", scherzte Bill in Anspielung auf seinen komplett in grün gehaltenen Look. Für Shirin David hingegen war es eine zwölf von zehn. Die Entscheidung musste aber Ronan Keating treffen. Lange überlegen musste er nicht: "Fuck it. Ich nehme euch beide mit." Damit ist der Ire bereit für die Teamfights. Und auch seine Kollegen sind gewappnet: Die letzten Tickets für die Teamfights sicherten sich Tatjana (25), Philip (24, beide für Team Toll), Danilo (35), Yang Ge (34, beide für Shirin), Carlotta (17), Desirey (20) und die drei Tenöre Laszlo (58), Germán (38) und Val (25) im Team Giovanni.

Titelfoto: ProSieben/SAT.1 / André Kowalski