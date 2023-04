"Tierärztin Dr. Mertens" startet mit traurigen News: Elisabeth Lanz spricht über neue Staffel

Elisabeth Lanz (51) als Tierärztin Dr. Mertens wird in einer weiteren Staffel zu sehen sein. © Steffen Junghans/ARD/obs

"Es waren die großartigen Quoten, die uns bewogen haben, weiterzumachen. Auch für mich persönlich gab es großen Zuspruch. Sogar eine Petition von Fans hat es gegeben, die Serie doch bitte fortzusetzen", so Lanz.

Sie sei dankbar zu sehen, dass dieses Format so beliebt sei: "Offenbar ist es so, dass die Serie den Menschen in schwierigen Zeiten ein bisschen Halt gibt. Mord und Totschlag gibt auch im Fernsehen überall. Da braucht es auch solche Familiengeschichten." 13 neue Folgen stehen an.



Viele der angestammten Figuren - etwa Mutter Charlotte (Ursela Monn, 72), Vater Georg (Gunter Schoß, 82), Sohn Jonas (Lennart Betzgen, 27), Stieftochter Luisa (Lilly Wiedemann, 21), Tierpfleger Conny (Thorsten Wolf, 58) - sind auch in Staffel acht wieder mit dabei. Einer nicht: Christoph, Dr. Mertens' Verflossener, mit dem sie am Ende der siebten Staffel eine neue alte Liebe fand, von dem sie sogar schwanger wurde, gespielt von Sven Martinek (59), ist nicht mehr an ihrer Seite.

Wie sich zu Beginn der neuen Erzählung herausstellt, ist er nicht mehr am Leben. Auch sein Kind kam nicht zur Welt, Dr. Mertens erlitt eine Fehlgeburt.