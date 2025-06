Staffelfinale! "Tierärztin Dr. Mertens" macht Jagd auf fiese Affen-Diebe

Leipzig - Die letzte Folge der 9. Staffel " Tierärztin Dr. Mertens " verlangt noch einmal alles von Dr. Susanne Mertens (Elisabeth Lanz, 54). Nachdem der Zoo Leipzig in der vorherigen Folge mit einer Social-Media-Kampagne viral gegangen ist , werden Diebe auf einige der seltenen Tiere aufmerksam.

Große Aufregung im Zoo Leipzig! Tierpfleger Conny Weidner (Thorsten Wolf, 60, M.) wird von Affen-Dieben brutal niedergeschlagen. © ARD/Saxonia Media/Steffen Junghans

Unbekannte Täter schlagen Tierpfleger Conrad "Conny" Weidner (Thorsten Wolf, 60) nieder und stehlen zwei Kronenmakis. Susanne und ihr Team sind besorgt um die sensiblen Affen und es wirkt, als würde sich die eingeschaltete Polizei nicht so richtig darum kümmern.

Dabei ist die Suche nach den gestohlenen Tieren auch ein Lauf gegen die Zeit, denn vermutlich stehen sie durch die Entführung unter enormem Stress und könnten krank oder verletzt werden.

Dr. Mertens beschließt, die Macht von Social Media noch einmal zu nutzen, und richtet sich an ihr virtuelles Publikum. In einem Video erklärt sie, welche Bedürfnisse die Tiere haben und weswegen sie schnellstmöglich zurück in den Zoo müssen.

Dieses Video sieht auch Dr. Matteo Berger (Tobias Licht, 47). Da ist er gerade am Leipziger Flughafen, denn er will nach Afrika fliegen und die Stadt verlassen. Durch Susannes Aufruf fühlt er sich immer noch verantwortlich für die Tiere und möchte helfen.