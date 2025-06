Kalte Füße bei "Tierärztin Dr. Mertens": Fällt Traum-Hochzeit ins Wasser?

Leipzig - In der neuen Folge " Tierärztin Dr. Mertens " muss das Team im Zoo mit dem abrupten Abschied von Dr. Matteo Berger (Tobias Licht, 47) klarkommen. Gar nicht so einfach, denn sowohl in der Tierwelt als auch im Privatleben der Verantwortlichen ist einiges los.

Und auch privat kommt Susanne einfach nicht zur Ruhe: Als Mike (Matthias Komm, 58) nach dem verfrühten Abgang aus der Reha plötzlich vor ihrer Tür steht, ist sie heillos überfordert. Will sie dem Alpaka-Farm-Besitzer eine neue Chance geben?

Während die Studierenden mit der Ausarbeitung einer Social-Media-Kampagne beschäftigt sind, tun sich einige Probleme auf: So scheint sich im Zoo eine invasive und hochaggressive Hornissenart zu tummeln. Und als wäre das nicht schon genug, wird auch noch eines der Schafe tot aufgefunden.

Zoodirektor Jasper Winter (Dominik Weber, 40) ist im inneren Zwiespalt, als er von Susanne Mertens (Elisabeth Lanz, 53) die ganze Wahrheit rund um Dr. Bergers entzogene Approbation erfährt: Einerseits ist er sauer, dass er so lange nicht eingeweiht wurde, andererseits will er Gerechtigkeit.

Eigentlich steht der Hochzeit mit Gina (Amelie Hennig, 27, l.) nichts mehr im Weg, aber plötzlich kommen Jonas (Lennart Betzgen, 29) große Zweifel. © ARD/Saxonia Media/Steffen Junghans

Susannes Sohn Jonas (Lennart Betzgen, 29) steckt unterdessen mitten in den Vorbereitungen für seine Hochzeit mit Gina (Amelie Hennig, 27). Während seine Verlobte Feuer und Flamme ist, scheint er zunehmend ins Grübeln zu kommen.

Bei der Feier mit der ganzen Familie rückt er endlich mit der Sprache raus - ausgerechnet gegenüber Mike: "Gina will keine Kinder. Aber ich will Gina, deswegen ist das für mich irgendwie okay ... dachte ich." Jetzt fragt er sich, ob angesichts der unterschiedlichen Zukunftsvorstellungen die Hochzeit wirklich der richtige Schritt ist.

Mike gibt sein Bestes, Jonas zu beruhigen: Wichtig sei der Fokus auf das Hier und Jetzt, für Zukunftsfragen sei es noch zu früh. Doch ob er da recht behalten wird?

Streaming-Tipp: Die 109. Folge "Tierärztin Dr. Mertens" mit dem Titel "Abschiede und Rückkehrer" könnt Ihr am Dienstag um 20.15 Uhr in der ARD oder online in der Mediathek schauen.