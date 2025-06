"Tierärztin Dr. Mertens": Jetzt geht Susanne volles Risiko

Dietmar Hoffmann (Götz Schubert, 62) möchte, dass Dr. Berger und der Zoo Verantwortung übernehmen. © ARD/Saxonia Media/Steffen Junghans

Dr. Matteo Berger (Tobias Licht, 47) fühlt sich schuldig. Nur durch seine fehlende Approbation und sein Fehlverhalten in der Situation mit dem Schneeleoparden droht Sinas Onkel damit, dem Zoo wichtige Gelder zu entziehen.

Susanne Mertens (Elisabeth Lanz, 53) stellt sich schützend vor Matteo und setzt sich dafür ein, dass Sina die Verantwortung für ihr Handeln übernimmt und an den Zoo zurückkehrt. "Dafür sind wir doch ein Team. Damit wir einander nicht allein lassen", bekräftigt die Tierärztin - mit Erfolg.

Im Privaten läuft es hingegen nicht ganz so gut. Mike (Matthias Komm, 59) merkt, dass Susanne sich immer weiter von ihm entfremdet und immer mehr Zeit mit Matteo verbringt.

Weiß Susanne nicht, was sie will oder weiß sie es, aber will es sich nicht eingestehen?