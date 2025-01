Jahrhundert-Flut ließ ostdeutsches Tierheim versinken: "Ich wäre stehend ertrunken"

Zeitz - Dass das Zeitzer Tierheim eines der modernsten in ganz Deutschland ist, hat einen tragischen Hintergrund. Denn die Jahrhundertflut 2013 suchte auch die Tierfreunde heim. Sechs Jahre nach dem Umzug in den Neubau war die MDR-Sendung "Tierisch tierisch" zu Gast.

Damals sei nicht alles repariert worden, "weil wir wussten, dass wir den Standort wahrscheinlich verlassen. Wir wären da gern geblieben, aber das hat sich nicht realisieren lassen", so der Stellvertretende Leiter.

Das Hochwasser der Weißen Elster ließ im Mai 2013 aber die jahrzehntelange Arbeit zunichtemachen. "Ich wäre stehend ertrunken, das Wasser stand über zwei Meter", erinnert sich Dittmann, dem beim Gedanken an die Katastrophe und der Hilfe aus der Bevölkerung die Tränen in die Augen steigen. "Ich muss kurz durchatmen, das rührt immer noch, kommt immer wieder hoch."

"So sollte unserer Meinung nach ein Tierheim aussehen", ist Karsten Dittmann stolz auf den Bau. "Wir waren durch die Flut in der glücklichen Lage, dass Gelder aus dem Fluttopf bereitgestellt wurden. Glück im Unglück möchte ich sagen", sagt der Stellvertretende Leiter des Tierheims, das 1992 seinen ersten Hund - Puseldame Susi - aufnahm.

"So kann ein Tierheim auch aussehen", zeigt sich Kult-Moderatorin Uta Bresan (59) beim Gang in die heiligen Hallen begeistert.

Die Empfangshalle im Neubau. © Tierheim Zeitz e.V.

Karsten Dittmann darf sich heute - trotz des großen Leidens 2013 - glücklich schätzen, in einem modernen Neubau zu arbeiten. Die damalige Fläche von 9000 Quadratmeter wurde am neuen Standort in der Naumburger Straße 60 mit 1,7 Hektar fast verdoppelt.

Im Mai 2017, vier Jahre nach der Katastrophe, folgte mit drei Millionen Euro aus dem Fluthilfe-Topf der Spatenstich im Industriegebiet. Die Fläche war eigentlich als Gewerbe-Erweiterungsgebiet geplant, dann erhielten die Tierfreunde aber den Zuschlag.

Im August 2018 zogen die Tiere in den Neubau ein, der seinen benötigten Strom durch eine Photovoltaikanlage selbst erzeugt und den überschüssigen ins Netz eingespeist, dadurch den Verein mitfinanziert.

Ein ebenfalls auf dem Gelände errichteter Feuerlöschteich dient auch als Badeort für Hunde und wird - wie in der MDR-Folge zu sehen - auch gern genutzt.