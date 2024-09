Hund eifersüchtig aufs Baby! Junge Familie trifft herzzerreißende Entscheidung

Köthen - Die deutschen Tierheime sind vielerorts prall gefüllt mit Fellnasen, Samtpfoten, Vögeln und Reptilien, die allesamt auf ein liebevolles Zuhause warten. Die MDR-Sendung " Tierisch tierisch " will mithelfen - und gastierte jetzt in Köthen ( Sachsen-Anhalt ).

Der 70 Zentimeter hohe Vierbeiner sei ein "riesengroßes Kuscheltier, total lieb, liebt jede Streicheleinheit und ist ein total Entspannter", so eine Tierheim-Mitarbeiterin, die für ihn auf ein großes Grundstück hofft. "Er mag es, draußen zu sein. Drinnen zu sein hat er nie kennengelernt."

Am Mittwochabend wurde zum nun schon dritten Mal Casper vorgestellt. Der neunjährige Dogo Argentino stammt aus einem Vermehrerhaushalt und wurde seinen Haltern nach einem Beißvorfall mit einem anderen Hund entzogen.

Cocker Spaniel Benji (4) sucht ein neues Zuhause. © Mitteldeutscher Rundfunk

Mit Benji wurde am Mittwoch auch ein vierjähriger Cocker Spaniel vorgestellt, der wie alle anderen geimpft, entwurmt und gechippt ist.

"Er kam aus erster Hand von einer jungen Familie, wo sich Nachwuchs einstellte. Da ging dann nichts mehr", weiß Regina Minasch-Elze zu berichten. Alle, die das Neugeborene auf dem Arm hatten, habe er angeknurrt und Bellattacken entwickelt.

"Die waren am Ende so verzweifelt, dass sie Benji abgegeben haben, weil er eifersüchtig war und die Familie Angst hatte, dass etwas passieren könnte, wenn das Kind krabbelt", so die Vorsitzende des Köthener Tierschutzvereins, bei dem sich Benji aber gut gezeigt hat. "Aber bei der ersten Vermittlung kam er zurück, weil er gebissen hat", muss erwähnt werden.

Minasch-Elze findet: "Es wäre schade um dieses wunderschöne Tier, der muss nicht auf Dauer bei uns sitzen!"

Benji soll nach einem bereits vereinbarten Training im an der Ostsee gelegenen Tierschutzzentrum Weidefeld (Schleswig-Holstein) vermittelt werden. Dorthin würde ihn das Köthener Tierheim sogar bringen und Interessierte können dort während des Trainings auch wohnen.