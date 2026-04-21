Transfrau nach Zwangsouting in Reality-Show fassungslos: "Warst du mal was anderes?"

Darmstadt - Jessica Zemer (25) will zu den neuen Reality-Sternchen gehören und erfährt direkt am ersten Tag ihrer Ausbildung am eigenen Leib, wie empathielos und missgünstig manche Kandidaten sein können. Nachdem sie gegen ihren Willen zwangsgeoutet wird, findet sie klare Worte auf Instagram.

Jessica Zemer (25) erzählt auf Instagram ihre Sicht der Dinge. © Montage: Instagram/jessicazemer

Désirée Nick (69) bildet in ihrer neuen Show "Die Realitystar Academy" die nächsten Generationen von TV-Promis aus. Darunter Jamie-Lee Lola (22), die es anscheinend noch nicht gelernt hat, erst nachzudenken und dann zu handeln.

"Jessica, darf ich dich was fragen?", beginnt die 22-Jährige ganz unscheinbar. Dann prescht sie heraus: "Du bist ein Mädchen, oder? Warst du früher mal was anderes?"

Sogar Désirée ist schockiert, als sie das hört: "Das hat sie jetzt nicht gefragt."

Jessica Zemer ist die Fassungslosigkeit über diese Frage ins Gesicht geschrieben. "Ich glaube, du hast andere Probleme in deinem Leben, als diese Frage jetzt zu klären", beendet sie das Thema, bevor es richtig begonnen hat.

So stehenlassen will die 25-Jährige die Situation nach Ausstrahlung nicht und meldet sich verständlicherweise erbost auf Instagram zu Wort.

"Ich wurde zwangsgeoutet, bloßgestellt, es wurde sich über mich lustig gemacht, nur weil ich trans bin", fasst sie zusammen.